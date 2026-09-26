Nhà ga sân bay Long Thành tăng tốc hoàn thiện, chuẩn bị vận hành thử

Tại khu vực trung tâm và phía Tây nhà ga sân bay Long Thành, công nhân đang hoàn thiện các hạng mục như quầy làm thủ tục, cầu thang cuốn, hệ thống thiết bị và công nghệ. Nhiều giải pháp mới dự kiến được áp dụng, trong đó có check-in bằng sinh trắc học, tự gửi hành lý và một số thủ tục tự phục vụ.

Chuẩn bị các khâu cuối cho ngày vận hành thử tại dự án sân bay Long Thành

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến cuối tháng 9/2026, gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần xây dựng và hoàn thiện đạt 83%, hệ thống điện khoảng 90%, thiết bị nhà ga hơn 70%.

Khối lượng còn lại tập trung vào hoàn thiện kiến trúc, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và lắp đặt thiết bị.

Nhà ga sân bay Long Thành được thiết kế cách điệu hình cánh sen

Cùng với nhà ga, các hạng mục khác thuộc Dự án thành phần 3 cũng đang được đẩy nhanh. Tổng giá trị thực hiện 16 gói thầu xây lắp chính đến tháng 9 đạt hơn 80% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử trong các tháng 9-11 và khai thác thương mại từ tháng 12/2026.