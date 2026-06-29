Huy động gần 9.000 công nhân thi công Sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, phấn đấu đưa công trình vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Sân bay Long Thành về đêm.

Theo ACV, đến nay giá trị sản lượng thực hiện của toàn dự án đạt khoảng 77% khối lượng hợp đồng đã ký. Riêng Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không - đạt gần 70% giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu xây lắp, đã hoàn thành 3 gói gồm tường rào, san nền và thoát nước, thi công cọc nhà ga hành khách; 13 gói còn lại đang được triển khai.

Tại công trường hiện có hơn 7.300 công nhân trực tiếp thi công. Để đáp ứng tiến độ, ACV yêu cầu các nhà thầu nâng tổng số lao động lên gần 9.000 người, đồng thời bổ sung nhân sự gián tiếp nhằm đẩy nhanh công tác thiết kế, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ.

Tính đến ngày 18/6, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 43.542 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% giá trị hợp đồng đã ký. ACV dự kiến tiếp tục giải ngân thêm hơn 2.655 tỷ đồng và 5,2 triệu USD trong tháng 6 để duy trì tiến độ thi công giai đoạn nước rút.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết dự án vẫn đang thiếu khoảng 1.668 nhân sự, chủ yếu tại các gói thầu 5.10 và 4.8. Bên cạnh đó, hơn 20.000 bản vẽ thiết kế còn tồn đọng cũng tạo áp lực lớn đối với tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành.

Một dấu mốc quan trọng vừa được hoàn thành là việc đóng điện toàn dự án, tạo nền tảng cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ vận hành thử nghiệm và khai thác đồng bộ các hệ thống kỹ thuật trong thời gian tới.

Nhiều hạng mục trọng điểm bước vào giai đoạn hoàn thiện

Theo kế hoạch, gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách - đang tập trung thi công và lắp đặt thiết bị, hướng tới mục tiêu sẵn sàng khai thác kỹ thuật trong tháng 9/2026.

Gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ (4.6) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, hoàn tất bay hiệu chuẩn và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 7/2026.

Các hạng mục khác cũng được triển khai theo đúng lộ trình. Gói thầu sân đỗ tàu bay (4.7) phấn đấu hoàn thành trong tháng 8; đường cất hạ cánh thứ hai (4.12) dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9; hệ thống cung cấp nhiên liệu (4.9) hoàn thành trong tháng 9; hệ thống xử lý nước thải (4.11) hoàn tất lắp đặt thiết bị công nghệ trước ngày 20/7.

Sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính.

Đối với các công trình phụ trợ, nhà ga hàng hóa dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10, trong khi hạng mục tường rào đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trước khi sân bay vận hành.

Dự kiến vận hành thử trong tháng 9

ACV cho biết đang áp dụng phương thức "thi công đến đâu, nghiệm thu và vận hành thử đến đó" nhằm rút ngắn thời gian triển khai.

Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống sẽ được vận hành thử nghiệm liên động trong tháng 9/2026 để kiểm tra khả năng phối hợp giữa hạ tầng khu bay, nhà ga và các hệ thống công nghệ. Sau khi hoàn tất các thủ tục chứng nhận an toàn khai thác, dự án sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Chuyến bay chở khách đầu tiên của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Sân bay Long Thành ngày 19/12/2025, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa vào hoạt động.

Để bảo đảm tiến độ, ACV kiến nghị các bộ, ngành sớm hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc về điều chỉnh hợp đồng, cơ chế thanh toán, tỷ giá đối với gói thầu 5.10, đồng thời có cơ chế cập nhật giá vật liệu xây dựng phù hợp với biến động thực tế.

Theo chủ đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, giá nhiên liệu và nhiều loại vật liệu xây dựng như cát, đá, thép, bê tông nhựa tăng từ 5-10%, làm gia tăng chi phí thi công tại nhiều gói thầu.

ACV cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015. Theo quy hoạch, khi hoàn thành toàn bộ dự án sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực. Riêng giai đoạn 1, sân bay được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo các quyết định điều chỉnh của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, dự án được hoàn thiện đồng bộ với quy mô gồm 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng hệ thống công trình phụ trợ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.