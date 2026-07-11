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Phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Bảy, 21:01, 11/07/2026
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VOV.VN - Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ hài cốt tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM vừa phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và một bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy sau 5 ngày lên 49 bộ.

Ngày 11/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường và động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 11/7, lực lượng đã quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và phát hiện một bộ hài cốt tập thể (gồm khoảng 5 bộ hài cốt đơn). Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một bộ hài cốt tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sau 5 ngày khai quật tại rãnh mộ đầu tiên dài khoảng 50 m, rộng 3 m, sâu khoảng 3,5 m, lực lượng chức năng xác định các hài cốt được chôn thành hai lớp.

Ở lớp thứ nhất, nhiều di vật được nhận định là của các đơn vị quân giải phóng tham gia đợt 1 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại lớp thứ hai, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật. Qua đối chiếu với các tài liệu lịch sử, bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn và Tiểu đoàn 1- Long An từng tham gia tiến công các mục tiêu trọng yếu như: Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Sài Gòn trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

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Tìm được 20 hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh, thông qua “Chiến dịch 500 ngày đêm”, các lực lượng không chỉ thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ mà còn góp phần bổ sung những tư liệu lịch sử quý, làm sáng tỏ hơn những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Kim Dung/VOV-TPHCM
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