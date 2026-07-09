TP.HCM mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc mở rộng tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử và thông tin do các nhân chứng cung cấp. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động máy xúc để bóc dỡ lớp bê tông và lớp đất mặt.

Những ngày qua, lực lượng tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Khi tiếp cận tầng đất nghi có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ chuyển sang đào thủ công bằng xẻng và các dụng cụ chuyên dụng nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến hài cốt và di vật.

Trước khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ, lực lượng rà phá bom mìn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, bảo đảm an toàn khu vực.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng đội. Ngoài ra, đơn vị tìm kiếm cũng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống bất lợi do ảnh hưởng ca thời tiết có thể xảy ra.

“Hiện, đang vào mùa mưa nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, chúng tôi đã dựng nhà bạt để che chắn, không để nước mưa ảnh hưởng đến quá trình cất bốc hài cốt, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tính đến tình huống gặp mạch nước ngầm và đã bố trí sẵn máy bơm để kịp thời xử lý, không làm ảnh hưởng đến hài cốt cũng như công tác tìm kiếm”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Lực lượng rà phá bom mìn tiến hành kiểm tra, bảo đảm an toàn khu vực, trước khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cũng cho hay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai theo phương pháp bóc tách từng lớp đất, từ lớp này đến lớp khác, bảo đảm thận trọng và không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng các giấy tờ, di vật của liệt sĩ.

Hiện, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để bảo quản, gìn giữ và khai thác tối đa thông tin từ các giấy tờ, di vật được tìm thấy, nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau gần 60 năm chờ đợi.

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM và Quân khu 7 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các rãnh số 2 và số 3. Việc tìm kiếm được thực hiện theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”, ưu tiên những khu vực thuận lợi trước. Đồng thời bảo đảm quá trình triển khai diễn ra cẩn trọng, khoa học, tỉ mỉ và chặt chẽ, không để xảy ra sai sót trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.