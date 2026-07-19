200 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng tại Đà Nẵng

Nhận được tin báo của chính quyền phường, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Trung đoàn 971 huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy nhanh chóng cơ động đến hiện trường; phối hợp lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi phức tạp, lớp thực bì dày và khô nên ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 đã khẩn trương mở đường tiếp cận, phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa; tập trung khoanh vùng, khống chế các điểm cháy, không để ngọn lửa lan sang khu dân cư và những khu vực lân cận. Đến 19h tối nay đám cháy đã được dập tắt.

Đám cháy xảy ra thời điểm nắng nóng

Gần 200 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971 tham gia chữa cháy rừng

Bộ đội tham gia chữa cháy