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200 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng tại Đà Nẵng

Chủ Nhật, 21:33, 19/07/2026
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VOV.VN - Khoảng 10h30 trưa 19/7, một vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng keo trên đèo Lộc Hòa, thuộc phường Hòa Khánh, giáp địa bàn đóng quân của Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Nhận được tin báo của chính quyền phường, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Trung đoàn 971 huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy nhanh chóng cơ động đến hiện trường; phối hợp lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi phức tạp, lớp thực bì dày và khô nên ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 đã khẩn trương mở đường tiếp cận, phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa; tập trung khoanh vùng, khống chế các điểm cháy, không để ngọn lửa lan sang khu dân cư và những khu vực lân cận. Đến 19h tối nay đám cháy đã được dập tắt.

200 can bo, chien si tham gia chua chay rung tai Da nang hinh anh 1
Đám cháy xảy ra thời điểm nắng nóng
200 can bo, chien si tham gia chua chay rung tai Da nang hinh anh 2
Gần 200 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971 tham gia chữa cháy rừng
200 can bo, chien si tham gia chua chay rung tai Da nang hinh anh 3
Bộ đội tham gia chữa cháy
Thành Long/VOV-miền Trung
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