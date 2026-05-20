Gia Lai: Gãy cần bơm bê tông, 4 người người thương vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày khi xe bơm bê tông dừng trước căn nhà số 6 Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn) để phục vụ đổ bê tông cho công trình sửa chữa nhà bên cạnh.

Trong quá trình vận hành, phần cần bơm bê tông bất ngờ bị nứt rồi gãy đổ xuống khu vực đang thi công. Bên dưới là nhóm thợ đang làm việc.

Hậu quả, một nam công nhân 46 tuổi bị cần bơm rơi trúng đầu, tử vong sau khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. 3 công nhân khác bị thương, trong đó 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong buổi chiều, 1 người đang tiếp tục theo dõi.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, tiếp tục làm rõ.