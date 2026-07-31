Gia Lai thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin về liệt sĩ

Ngày 31/7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương không triển khai nhắn tin diện rộng trên các thuê bao di động để kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin trên phạm vi cả nước.

Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Yang, xã Ia Phí

UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai chiến dịch gửi tin nhắn đến các thuê bao di động trong nước và nước ngoài để kêu gọi người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Chiến dịch được triển khai từ ngày 26/7/2026 đến hết ngày 27/7/2027. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận tập trung qua Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp gửi tin nhắn định kỳ đến các thuê bao đang hoạt động trên toàn quốc với tần suất 2 lần mỗi tháng. Nội dung tin nhắn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp những thông tin có giá trị về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đặc biệt là thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể, phục vụ mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Để tránh việc người dân nhận nhiều tin nhắn có cùng nội dung và bảo đảm thống nhất đầu mối tiếp nhận, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các chương trình nhắn tin diện rộng với mục đích tương tự. Thay vào đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời hướng dẫn người dân gửi thông tin về đúng Tổng đài tiếp nhận của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Theo hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ có thể liên hệ Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm qua số 1800.8022 hoặc (+84)965.001.222 để cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.