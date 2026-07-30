Khẩn trương hoàn thành khu tái định cư trước mùa mưa bão

Có mặt tại khu tái định cư từ rất sớm trước lễ phát động, ông Nay Ơn, người dân buôn Nông Siu, xã Ia Dreh, không giấu được niềm vui khi chuẩn bị nhận lô đất mới của gia đình. Ông cho biết, nhiều năm qua, gia đình sống trong khu vực thường xuyên ngập sâu, bị chia cắt vào mùa mưa và luôn nơm nớp lo sạt lở, lũ quét.

Đợt này, ông là một trong 20 hộ dân ở những vị trí ngập nặng thuộc các buôn Ia Klon, Gom Gốp, Bhă Nga và Blăk được ưu tiên bố trí tái định cư trước. Khu tái định cư Ia Dreh có diện tích 5,77 ha, tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng, hiện cơ bản hoàn thiện hạ tầng, hệ thống điện đạt khoảng 75% và việc cắm mốc phân lô đã hoàn thành.

Không chỉ tại Ia Dreh, 953 hộ dân thuộc vùng thiên tai tại các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, xã Uar, Đăk Song và Ia Ly cũng sẽ được bố trí nơi ở mới an toàn, từng bước chấm dứt cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa bão.

Gia Lai triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

“Nơi ở cũ rất không ổn, hay bị ngập nước, rất lo lắng. Bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình di cư đến những nơi an toàn. Tôi rất mừng, rất phấn khởi và cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ”, ông Nay Ơn nói.

Gia Lai là quê hương của Hoàng đế Quang Trung, "Chiến dịch Quang Trung" được tỉnh Gia Lai triển khai từ nay đến ngày 15/12/2026, với mục tiêu đưa toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trước mùa mưa bão.

Toàn tỉnh triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 7 dự án xây dựng khu tái định cư có tổng vốn đầu tư hơn 875 tỷ đồng.

Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình thiết yếu khác, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành khởi công toàn bộ trước ngày 31/8, bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30/11 và hoàn tất việc di dời người dân trước ngày 15/12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp phát động "Chiến dịch Quang Trung".

Đối với những hộ không có khả năng tự xây dựng, các địa phương sẽ huy động nhân lực, vật tư, kinh phí thực hiện theo phương thức "chìa khóa trao tay", giúp người dân có thể vào ở ngay sau khi công trình hoàn thành.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu: “Ban quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh và các nhà thầu tập trung tối đa máy móc, phương tiện, vật liệu khẩn trương hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đảm bảo chất lượng an toàn và đảm bảo tiến độ. UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và giao đất phải đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định. Đồng thời chủ động các nguồn lực hợp pháp trên cơ sở tự nguyện để hỗ trợ cho nhân dân xây dựng nhà ở, ưu tiên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ không có khả năng".