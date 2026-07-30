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Gia Lai ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung

Thứ Năm, 11:10, 30/07/2026
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VOV.VN - Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung được kỳ vọng trở thành không gian phổ biến tri thức, đào tạo nhân lực và kết nối nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lượng tử trong các lĩnh vực an ninh mạng, tài chính, y sinh và trí tuệ nhân tạo.

Ngày 28/7, Trường Đại học Quang Trung tổ chức ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung, đồng thời công bố chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động thuộc hợp phần giáo dục và đào tạo của Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

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Lễ ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung

Tham dự chương trình có ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; cùng các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

Theo Trường Đại học Quang Trung, trung tâm được xây dựng nhằm tạo không gian giới thiệu, trải nghiệm và phổ biến kiến thức khoa học lượng tử cho học sinh, sinh viên và cộng đồng. Xa hơn, đây sẽ là nền tảng để nhà trường triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu và kết nối chuyên gia trong nước, quốc tế.

Việc thành lập trung tâm diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực được nhiều quốc gia ưu tiên đầu tư. Khả năng tính toán và mô phỏng của công nghệ này được kỳ vọng tạo ra những thay đổi lớn trong an ninh mạng, tài chính – ngân hàng, y sinh, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu vật liệu mới.

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Trường Đại học Quang Trung hợp tác với Công ty Công nghệ Lượng tử Quandela của Pháp, Viện Lượng tử Mở – OQI của Thụy Sĩ, Quanova và một số đối tác trong nước

Tuy nhiên, để tham gia lĩnh vực công nghệ có yêu cầu rất cao về khoa học cơ bản, hạ tầng và nhân lực, Việt Nam cần bắt đầu từ việc phổ biến kiến thức, đào tạo đội ngũ và hình thành các nhóm nghiên cứu có khả năng kết nối với mạng lưới quốc tế. Đây cũng là hướng tiếp cận được đặt ra trong chuỗi hoạt động Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Quang Trung cho biết: “Việc thành lập Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung không chỉ dừng lại ở một dự án nghiên cứu đơn thuần, mà là sứ mệnh tiên phong của nhà trường nhằm xây dựng nền giáo dục trọng trách, rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và thế giới. Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nơi thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận kiến thức lượng tử mà còn trực tiếp làm chủ và sáng tạo ra những công nghệ của tương lai”.

Trong quá trình triển khai, Trường Đại học Quang Trung hợp tác với Công ty Công nghệ Lượng tử Quandela của Pháp, Viện Lượng tử Mở – OQI của Thụy Sĩ, Quanova và một số đối tác trong nước. Nam A Bank tham gia đồng hành về nguồn lực và các hoạt động kết nối.

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Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung sẽ là bước chuẩn bị cho kế hoạch thành lập Trung tâm Tính toán Lượng tử và AI của nhà trường

Theo định hướng được công bố, Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung sẽ là bước chuẩn bị cho kế hoạch thành lập Trung tâm Tính toán Lượng tử và AI của nhà trường. Cơ sở này dự kiến tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng phòng thí nghiệm và nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ lượng tử vào những ngành kinh tế, kỹ thuật có nhu cầu thực tế.

Mục tiêu dài hạn được nhà trường đặt ra là từng bước tiếp cận công nghệ lõi, nghiên cứu phần cứng máy tính, tiến tới tham gia thiết kế, lắp ráp và thương mại hóa một số thiết bị liên quan đến công nghệ lượng tử. Đây là mục tiêu nhiều thách thức, đòi hỏi lộ trình đầu tư dài hạn, đội ngũ khoa học đủ năng lực và cơ chế hợp tác thực chất giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Cùng với việc ra mắt trung tâm, chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam cũng được công bố. Chương trình hướng tới kết nối hoạt động trải nghiệm với giáo dục; kết nối đào tạo với nghiên cứu; đồng thời tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận chuyên gia và các tổ chức công nghệ trong nước, quốc tế.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Quantathon Gia Lai 2026 – cuộc thi quốc tế về tính toán lượng tử hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những cá nhân có năng lực, tạo môi trường để thí sinh làm quen với các bài toán lượng tử và tiếp xúc với chuyên gia từ Mạng lưới Công nghệ Lượng tử Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cùng các đối tác quốc tế.

Đại diện Nam A Bank cho biết việc đồng hành với các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Quang Trung nhằm góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho một chu kỳ phát triển công nghệ mới của Việt Nam. Theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 12/6/2026, Năm Lượng tử Gia Lai 2026 được triển khai với các hợp phần về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo. Việc đưa hoạt động trải nghiệm, đào tạo nhân lực vào trường đại học cho thấy địa phương không chỉ dừng ở tổ chức sự kiện, mà đang từng bước xây dựng nền tảng tiếp cận một lĩnh vực công nghệ mới.

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Đại diện Nam A Bank cam kết đồng hành với các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Quang Trung

Thách thức tiếp theo là biến trung tâm từ một không gian giới thiệu công nghệ thành nơi có chương trình đào tạo cụ thể, đội ngũ nghiên cứu ổn định và những sản phẩm ứng dụng có thể kiểm chứng. Hiệu quả của mô hình sẽ phụ thuộc vào năng lực duy trì hợp tác quốc tế, đầu tư phòng thí nghiệm và khả năng đưa các bài toán của doanh nghiệp, địa phương vào hoạt động nghiên cứu.

Vương Lâm/VOV.VN
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