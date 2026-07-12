Gia Lai xác minh hai vụ phản ánh gian lận thi cử, không phát hiện vi phạm quy chế

Ngày 12/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan về kết quả xác minh các phản ánh của công dân liên quan đến công tác coi thi tại hai điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Gia Lai thành lập tổ công tác xác minh các nội dung phản ánh tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh và điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học.

Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học - một trong hai điểm thi tại Gia Lai được xác minh không có trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi (ảnh H.Đ)

Đối với phản ánh thí sinh Huỳnh Ngọc Lệ Quyên (SBD 52019199, phòng thi 859, tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh) mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng giám thị không xử lý, kết quả xác minh cho thấy hai giám thị đã phát hiện điện thoại của thí sinh ngay từ đầu buổi thi, khi chưa đến thời điểm nhận đề và chưa tính giờ làm bài. Điện thoại được thu giữ ngay và bàn giao cho phó trưởng điểm thi để cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân.

Làm việc với tổ công tác, phó trưởng điểm thi, hai giám thị cùng 5 thí sinh trong phòng thi đều xác nhận sự việc được xử lý ngay trước thời điểm phát đề. Kiểm tra điện thoại của thí sinh cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hoặc dữ liệu liên quan đến việc chuyển thông tin ra bên ngoài.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, căn cứ quy chế thi tốt nghiệp THPT, thời điểm phát hiện thí sinh mang điện thoại chưa diễn ra quá trình làm bài thi, giám thị đã kịp thời xử lý để ngăn ngừa vi phạm. Vì vậy, nội dung phản ánh cho rằng giám thị không có biện pháp xử lý là không đúng.

Đối với thông tin lan truyền trên một số phương tiện về việc thí sinh Nguyễn Trịnh Triết (SBD 52004247, phòng thi 184, Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học) sử dụng điện thoại để tra đáp án trong quá trình làm bài, tổ công tác đã tiến hành xác minh với toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Kết quả xác minh từ các giám thị coi thi của cả ba buổi thi, các giám sát phòng thi, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi và 18 thí sinh cùng phòng đều cho biết không phát hiện thí sinh Nguyễn Trịnh Triết sử dụng điện thoại di động hoặc vi phạm quy chế thi.

Bên cạnh đó, biên bản kiểm tra của các đoàn kiểm tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận trong toàn bộ các buổi thi tại Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Trên cơ sở các tài liệu, lời khai và kết quả xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai kết luận nội dung phản ánh thí sinh Nguyễn Trịnh Triết mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở.