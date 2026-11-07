Giải cứu 4 nữ sinh khỏi bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 6/11, nhận được thông tin về việc 4 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Co Mạ nghi bị dụ dỗ, lừa đưa khỏi địa phương, có dấu hiệu bị khống chế, giam giữ tại khu vực xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của các em, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Co Mạ và Công an xã Phúc Lộc (thành phố Hà Nội) tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã tìm thấy và đưa các em trở về với gia đình an toàn.

Lực lượng Công an đưa các em trở về với gia đình an toàn

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội (TikTok, Facebook, Zalo...) của con em mình; thường xuyên tâm sự, cảnh báo các em trước các lời mời gọi, tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, đi làm không cần bằng cấp.

Các em học sinh tuyệt đối không tin, không làm theo và không đi theo người lạ, người quen qua mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ. Khi người dân phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc con em mất liên lạc, gia đình cần lập tức đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, để được hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.