Giải cứu một công nhân bị tai nạn lao động mắc kẹt tại tầng 4 của công trình

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 42 phút ngày 15/7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 14 – Công an TP.HCM nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 đề nghị hỗ trợ lực lượng y tế cứu nạn tại địa chỉ 2/5 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Phú cũ), TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương điều động 4 xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua trinh sát xác định, nạn nhân là ông Võ Mạnh Hùng (42 tuổi), bị tai nạn lao động trong quá trình dọn dẹp vệ sinh tại khu vực cầu thang sắt từ tầng 4 lên mái công trình. Nạn nhân bị chấn thương, nằm tại tầng 4 trong điều kiện lối đi chật hẹp, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng dây chuyên dụng cố định nạn nhân, phối hợp nhịp nhàng đưa nạn nhân xuống theo cầu thang bộ.

Cảnh sát giải cứu thành công người đàn ông bị tai nạn lao động.

Do không gian hẹp, nhiều đoạn cua gấp, cán bộ, chiến sĩ phải nhiều lần thay phiên nhau khiêng, giữ và bảo vệ nạn nhân nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình di chuyển.

Đến 18h45 cùng ngày, nạn nhân được đưa xuống tầng trệt an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế 115. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tỉnh táo, nghi bị gãy xương đùi trái và tổn thương cột sống.