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Huy động lực lượng đào hơn 3.200m³ đất đá tìm hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Thứ Tư, 15:56, 01/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K53), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắk Cấm và phường Kon Tum. Đến nay, lực lượng đã đào, bóc tách hơn 3.200m³ đất, đá để kiểm tra địa tầng, phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 5/6 đến nay, Đội K53 đã đào kiểm tra 45 vị trí trọng điểm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm và dọc đường Trường Chinh, có vị trí đào sâu trên 3m. Tổng chiều dài các tuyến hào thăm dò đạt 576m.

huy dong luc luong dao hon 3.200m dat da tim hai cot liet si o quang ngai hinh anh 1
Lực lượng chưc năng đã đào các rảnh dọc và rảnh ngang ở đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Quá trình khai quật được tổ chức theo đúng quy trình chuyên môn, kết hợp chặt chẽ giữa đào cơ giới và kiểm tra thủ công. Các cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ sàng lọc hiện trường, kiểm tra kỹ từng dấu hiệu nghi vấn nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, mỗi ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi huy động từ 30 đến 35 cán bộ, chiến sĩ, cùng xe múc, xe tải và nhiều phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm. Khó khăn lớn nhất là khu vực đào tìm hài cốt liệt sĩ nằm trên trục đường Trường Chinh nên ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dân vận, cùng với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương hai phường Đắk Cấm và Kon Tum, người dân đã đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

huy dong luc luong dao hon 3.200m dat da tim hai cot liet si o quang ngai hinh anh 2
Đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai tại tất cả các khu vực còn nguồn tin. Lực lượng chức năng quyết tâm tìm kiếm đến khi không còn nguồn tin có giá trị mới báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tạm dừng.

Theo cơ quan chức năng, khu vực đường Trường Chinh được xác định có các rãnh chôn cất liệt sĩ ở phía Bắc và phía Nam tuyến đường. Đây được cho là nơi an táng từ 70 đến 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A) hy sinh vào chiến dịch Mậu Thân-năm 1968. 

Trước đó, vào các năm 2001 và 2008, tại khu vực này, người dân2 đã phối hợp với cơ quan chức năng quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ. Việc tìm kiếm được triển khai từ ngày 5/6 theo ba giai đoạn và kéo dài đến hết năm 2026.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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