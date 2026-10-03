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Giảm 50,6% đầu mối cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Thứ Bảy, 14:44, 03/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay, số trường giảm hơn 50%.

Hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên trong tháng 10

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 sáng 3/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ thông tin liên quan đến việc sắp xếp trường học. Ông Sơn cho biết, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông, đến nay, số trường đã giảm 50,6%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay, quá trình này cũng phát sinh một số vấn đề cần xử lý. Trong đó, có các trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154. Một số trường có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức.

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Ảnh minh họa

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong tháng 10 này, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, trong đó có định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.

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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ảnh: moet)

Xây dựng khung biên chế cho giai đoạn 2027–2031

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, thời gian qua, việc sắp xếp mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục đã được triển khai căn bản. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đối với các lĩnh vực còn lại, trong đó có y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027–2031, bảo đảm sát thực tế, đồng bộ với yêu cầu tổ chức nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã, làm cơ sở cho việc xác định biên chế của giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng thời Bộ Nội vụ rà soát, trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản, xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027–2031 đối với các bộ, ngành; hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn tới để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 cụ thể, chi tiết, khách quan, bám sát các nguyên tắc và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ.

Về xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng cho biết đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng các tiêu chí liên quan. Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ đề ra.

Trần Ngọc/VOV.VN
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