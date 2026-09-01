English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám định ADN - Khoa học trả lại tên cho những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc

Thứ Ba, 06:00, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với sự hỗ trợ của những công nghệ ADN hiện đại như giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP. Đằng sau mỗi mẫu xương được giải mã thành công là một gia đình có thêm cơ hội khép lại hàng chục năm chờ đợi.

Cuộc chạy đua với thời gian và sự phân hủy ADN

Việt Nam hiện có gần 8.000 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an táng hơn 871.000 liệt sĩ. Trong số đó, khoảng 77% hài cốt vẫn chưa xác định đầy đủ thông tin. Từ nay đến năm 2030, cả nước dự kiến tiếp tục tìm kiếm, quy tập khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ. Đó là khối lượng công việc khổng lồ đặt lên vai những người làm công tác tìm kiếm, quy tập và giám định ADN, trong hành trình trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

giam dinh adn - khoa hoc tra lai ten cho nhung liet si da hy sinh vi to quoc hinh anh 1
PGS.TS Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Theo PGS.TS Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đặc điểm đặc biệt của các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là phần lớn đã được chôn cất từ 50-70 năm, trải qua điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khắc nghiệt. Qua thời gian, ADN trong mẫu xương bị phân hủy nghiêm trọng. Nhiều trường hợp không còn hồ sơ y tế hoặc không đủ điều kiện nhận dạng bằng phương pháp nhân chủng học. Trong bối cảnh đó, giám định ADN gần như trở thành con đường quan trọng nhất để xác định danh tính.

"Công nghệ là một trong những chìa khóa quyết định thành công của nhiệm vụ xác định danh tính liệt sĩ. Viện Sinh học là một trong ba đơn vị công lập được Nhà nước giao thực hiện giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Trung tâm Giám định ADN có công suất thiết kế khoảng 4.000 mẫu mỗi năm. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã thực hiện hơn 8.300 lượt phân tích và tiếp nhận, lưu giữ hàng nghìn mẫu hài cốt liệt sĩ. Tính đến ngày 15/7/2026, Trung tâm Giám định ADN đã tiếp nhận 8.242 mẫu hài cốt từ 8 tỉnh, thành phố và đối khớp thành công 10 trường hợp. Trong đó, 2 trường hợp đã được Bộ Công an công bố và trao trả cho gia đình", PGS.TS Phí Quyết Tiến chia sẻ.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Phí Quyết Tiến, bài toán kỹ thuật vẫn còn rất lớn. Trước đây, tỷ lệ thu được trình tự ADN ty thể đủ điều kiện đối sánh chỉ đạt khoảng 22%. Với những mẫu đã bị thời gian và môi trường bào mòn trong nhiều thập kỷ, việc tìm kiếm một lượng ADN đủ chất lượng để phân tích đòi hỏi kỹ thuật ngày càng cao. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới như giải trình tự thế hệ mới (NGS), công nghệ SNP cùng các phương pháp tách chiết ADN tiên tiến trở thành yêu cầu cấp thiết.

giam dinh adn - khoa hoc tra lai ten cho nhung liet si da hy sinh vi to quoc hinh anh 2
Trong quá trình xử lý của Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), mẫu xương sẽ được nghiền nhỏ thành dạng bột để phục vụ công đoạn tách chiết ADN.

Theo PGS.TS Phí Quyết Tiến, đổi mới công nghệ không đơn thuần nhằm nâng cao tỷ lệ thành công của xét nghiệm. Quan trọng hơn, đó là cách rút ngắn thời gian để các gia đình có thể sớm đón người thân trở về. “Mỗi tiến bộ công nghệ đều đồng nghĩa với việc có thêm những gia đình được khép lại nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm”, PGS.TS Phí Quyết Tiến nhấn mạnh.

Làm chủ công nghệ để đi xa hơn

TS Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2019, Trung tâm vừa thực hiện nhiệm vụ giám định ADN thường quy, vừa nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Một trong những hướng đi nổi bật hiện nay là triển khai công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP với sự hợp tác của Ủy ban Quốc tế về Người mất tích (ICMP). Những kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy triển vọng lớn trong việc xử lý các mẫu hài cốt có chất lượng ADN thấp.

giam dinh adn - khoa hoc tra lai ten cho nhung liet si da hy sinh vi to quoc hinh anh 3
Các mẫu AND sẽ được đưa đến phòng giải trình tự gen tại Trung tâm Giám định AND. Tại đây, các kỹ thuật viên sẽ phân tích các mẫu AND dựa theo công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS-SNP) phục vụ công tác giám định hài cốt liệt sĩ có mẫu vật bị phân hủy nặng.

Tại nghĩa trang Trà Lĩnh, Cao Bằng, nhóm nghiên cứu đã thu nhận 58 mẫu hài cốt cùng 75 mẫu thân nhân. Kết quả cho thấy 54/58 mẫu, tương đương 93%, đủ điều kiện phân tích bằng công nghệ mới. Hai gia đình đầu tiên đã được trao kết quả xác định danh tính vào cuối năm 2025; nhiều trường hợp khác đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ. Những kết quả này cho thấy công nghệ NGS-SNP có thể mở ra hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt vốn rất khó phân tích bằng các phương pháp truyền thống.

Song song với nghiên cứu công nghệ, Trung tâm Giám định ADN đang tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận và giám định ADN hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Các đợt thu mẫu quy mô lớn đang được triển khai, trong đó có chiến dịch tại nghĩa trang Giồng Riềng, An Giang, với gần 1.000 mẫu. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn tăng tốc xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Theo TS Nguyễn Trung Thành, mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thiện quy trình kỹ thuật, mà còn xây dựng năng lực công nghệ đủ mạnh và hoàn toàn làm chủ tại Việt Nam, đáp ứng khối lượng mẫu rất lớn trong những năm tới.

“Công tác giám định ADN liệt sĩ đòi hỏi trình độ chuyên môn rất cao, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Chúng tôi tự hào vì trí tuệ của người Việt đang từng bước làm chủ những công nghệ hiện đại trong lĩnh vực giám định ADN. Điều đó không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn góp phần thực hiện nghĩa cử thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, TS Nguyễn Trung Thành chia sẻ.

7.104 mẫu hài cốt: Một nhiệm vụ đặc biệt

Trước đó, vào ngày 21/8/2026, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chuyển ra Hà Nội, phục vụ công tác giám định ADN.

giam dinh adn - khoa hoc tra lai ten cho nhung liet si da hy sinh vi to quoc hinh anh 4
Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển trang trọng tại sân bay quân sự Gia Lâm về Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngay sau lễ tiếp nhận tại sân bay Gia Lâm, toàn bộ số mẫu được vận chuyển về Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện thủ tục bàn giao và triển khai các bước chuyên môn.

Tại Trung tâm, ông Nguyễn Trung Nam, Phó Viện trưởng Viện Sinh học, đại diện đơn vị tiếp nhận, cùng lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, ký biên bản bàn giao và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Việc bàn giao được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu về quản lý, bảo quản và tính toàn vẹn của mẫu trước khi đưa vào quy trình giám định.

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được phân công tiếp nhận và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ của 8 tỉnh, thành phố, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. 

giam dinh adn - khoa hoc tra lai ten cho nhung liet si da hy sinh vi to quoc hinh anh 5
Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển trang trọng tại sân bay quân sự Gia Lâm về Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Con số 7.104 mẫu không chỉ phản ánh quy mô của nhiệm vụ khoa học đang được đặt ra, mà còn đại diện cho hàng nghìn trường hợp cần được nghiên cứu, đối sánh và xác minh. Phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một hồ sơ và một gia đình đang chờ đợi thông tin về người thân. Với năng lực chuyên môn và hệ thống kỹ thuật hiện có, Viện Sinh học và Trung tâm Giám định ADN sẽ triển khai các công đoạn phân tích đối với số mẫu được bàn giao, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Việc tiếp nhận số lượng mẫu lớn tiếp tục khẳng định vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc đưa khoa học và công nghệ giải quyết những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước; đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của đội ngũ các nhà khoa học đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những “nén hương” bằng tri thức

Trong phòng thí nghiệm, những người trẻ của Viện Sinh học đang tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng một cách rất riêng. Không phải bằng những nghi lễ lớn, họ lặng lẽ làm việc bên những mẫu xương đã bị thời gian bào mòn; kiên trì tìm kiếm từng dấu vết di truyền còn sót lại, từng bước giải mã những thông tin mà nhiều thập kỷ qua chưa thể gọi thành tên. Mỗi mẫu xương được giải mã thành công. Mỗi danh tính được xác nhận. Mỗi gia đình được đón người thân trở về. Đó đều là những “nén hương” được thắp lên bằng tri thức.

Trong dòng chảy của khoa học và công nghệ hiện đại, hành trình xác định danh tính liệt sĩ vì thế không chỉ là một bài toán kỹ thuật. Đó còn là cuộc chạy đua với thời gian, với sự phân hủy của ADN và với những năm tháng chờ đợi của thân nhân.

giam dinh adn - khoa hoc tra lai ten cho nhung liet si da hy sinh vi to quoc hinh anh 6
Trong phòng thí nghiệm của Viện Sinh học có các mẫu hài cốt liệt sĩ này đều được chôn cất từ rất lâu, ít nhất cũng khoảng 50 năm, nhiều mẫu từ 70 đến 80 năm.

Khoa học không chỉ được đo bằng số lượng mẫu phân tích, công suất phòng thí nghiệm, thiết bị hiện đại hay những công trình nghiên cứu. Với nhiệm vụ đặc biệt này, giá trị của khoa học còn được đo bằng niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình đang mòn mỏi chờ ngày biết được nơi người thân yên nghỉ.

Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất của những hoạt động tri ân đối với những thương binh - liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tri ân không chỉ bằng những nén hương hay phút mặc niệm, mà còn bằng những công trình khoa học, bằng khát vọng làm chủ công nghệ và bằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc nối dài hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và lịch sử dân tộc.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến dịch 500 ngày đêm: Sự thật không thể bị xuyên tạc
Chiến dịch 500 ngày đêm: Sự thật không thể bị xuyên tạc

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với nhiều người mẹ, người vợ, người con, cuộc chiến chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được trở về, có một phần mộ mang đúng tên mình và được yên nghỉ trên quê hương.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Sự thật không thể bị xuyên tạc

Chiến dịch 500 ngày đêm: Sự thật không thể bị xuyên tạc

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng với nhiều người mẹ, người vợ, người con, cuộc chiến chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được trở về, có một phần mộ mang đúng tên mình và được yên nghỉ trên quê hương.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực
Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tri ân bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Công nghệ tiếp sức hành trình tìm kiếm liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm: Công nghệ tiếp sức hành trình tìm kiếm liệt sĩ

VOV.VN - Hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập trong những tháng đầu thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Việc số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu, xác định tọa độ và giám định ADN đang mở thêm hướng mới, góp phần tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Công nghệ tiếp sức hành trình tìm kiếm liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm: Công nghệ tiếp sức hành trình tìm kiếm liệt sĩ

VOV.VN - Hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập trong những tháng đầu thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Việc số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu, xác định tọa độ và giám định ADN đang mở thêm hướng mới, góp phần tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục