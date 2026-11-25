Theo GS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, một trong những vấn đề lớn hiện nay là năng lực y tế cơ sở chưa đồng đều. Một số trạm y tế còn thiếu nhân lực, nhất là nhân lực quản lý; cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế phối hợp giữa ngành y tế, chính quyền cấp xã và các bệnh viện đồng hành cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Sau khi chuyển giao nguồn lực từ 38 trung tâm y tế khu vực để tổ chức hoạt động 168 trạm y tế, có 25 trung tâm không có giường bệnh chấm dứt hoạt động, 13 trung tâm có giường bệnh tiếp tục duy trì chức năng điều trị nội trú sau khi chuyển giao một phần nguồn lực liên quan chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao cho các trạm y tế cấp xã. Ngành y tế đã sắp xếp lại, hiện thành phố có 170 bệnh viện công lập và ngoài công lập, 12 trung tâm y tế khu vực và 168 trạm y tế.

Để hỗ trợ tuyến cơ sở, ngành triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030. Đợt đầu, 81 bác sĩ được luân phiên đến 37 trạm y tế để khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục cũng được mở rộng đến 83 phường, xã với 226 đội.

81 bác sĩ được luân phiên đến 37 trạm y tế thiếu nhân lực để khám, chữa bệnh cho người dân

Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn giữa các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực vẫn còn chênh lệch. Có nơi được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị nhưng thiếu nhân lực tại chỗ để khai thác hiệu quả. Nhu cầu đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và các khu vực xa trung tâm vẫn rất lớn.

Một vấn đề đáng chú ý khác là cơ chế tài chính và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) còn bất cập. Theo báo cáo năm 2026, mức vượt dự toán chi BHYT của thành phố khoảng 6.000 tỷ đồng. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa tính đủ các yếu tố chi phí, một số cơ sở y tế công lập gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ; các khoản chi phí liên quan đến một số cơ sở cũng chưa được giải quyết dứt điểm.

Bác sĩ của Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM châm cứu cho người bệnh ở trạm y tế xã

Đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, đến ngày 23/11, thành phố ghi nhận 9.985.358 người được khám, đạt 78,1% dân số. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương và nhóm dân cư còn chênh lệch, đặc biệt tỷ lệ khám ở người lao động còn thấp. Việc tổ chức khám cho người làm việc theo ca, kíp và cập nhật dữ liệu sau khám vẫn gặp khó khăn.

Trong chuyển đổi số, 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử; dữ liệu sức khỏe của khoảng 7,6 triệu người được tích lũy trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và hơn 3,5 triệu sổ sức khỏe điện tử đã liên thông trên VNeID. Dù vậy, kho dữ liệu dùng chung của ngành chưa hoàn thiện, việc kết nối giữa các cơ sở khám, chữa bệnh chưa đồng bộ do thiếu chuẩn liên thông thống nhất.

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Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, trước những điểm nghẽn trên, ngành y tế xác định ưu tiên củng cố y tế cơ sở, bổ sung nhân lực, trang thiết bị và thuốc cho các trạm y tế; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tự chủ, giá dịch vụ và thanh toán BHYT.

Đồng thời, thành phố tiếp tục phát triển mạng lưới bệnh viện đa cực, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và đẩy nhanh kết nối dữ liệu để phục vụ quản lý sức khỏe người dân.