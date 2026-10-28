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TP.HCM chính thức đưa bác sĩ về trạm y tế còn thiếu nhân lực

Thứ Tư, 17:33, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai Chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện về công tác tại các trạm y tế đang thiếu bác sĩ, nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn ngay tại nơi sinh sống.

 

Hỗ trợ toàn diện cho trạm y tế

Chương trình không chỉ giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trước mắt, mà còn hướng đến củng cố y tế cơ sở, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Lần đầu tiên được phân công về Trạm Y tế xã Châu Pha (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), bác sĩ Thân Trọng Tường Nguyên, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, háo hức với cơ hội tiếp xúc gần hơn với người dân, tìm hiểu những bệnh lý và tình huống lâm sàng khác với môi trường bệnh viện. Anh mong muốn góp sức chăm sóc người cao tuổi neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp trở ngại khi di chuyển lên tuyến trên khám bệnh.

Theo bác sĩ Nguyên, mặc dù đi xa nhưng đợt luân phiên này cũng là dịp để đội ngũ bác sĩ tích lũy kinh nghiệm thực tế, trau dồi chuyên môn, đồng thời đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

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BS Thân Trọng Tường Nguyên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ tâm trạng háo hức và tâm huyết khi được luân phiên về hỗ trợ Trạm Y tế Châu Pha

"Tôi cũng háo hức, mong là sẽ được góp phần đóng góp vấn đề về chuyên môn cho tuyến y tế địa phương, y tế cơ sở, để giúp người dân được tiếp cận được y tế chuyên sâu tại địa phương, giảm quá tải cho các bệnh viện hạng cao, bệnh viện đặc biệt, chuyên sâu", bác sĩ Nguyên nói.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP đang triển khai chương trình gắn kết bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu, nhằm hỗ trợ toàn diện cho các trạm y tế nâng cao năng lực. Đối với các trạm y tế đang gặp khó khăn trong việc thiếu nhân lực, chính thức từ hôm nay, các bệnh viện sẽ luân phiên các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về hỗ trợ. 

Việc đưa bác sĩ từ bệnh viện về trạm y tế không chỉ nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ tại một số địa bàn, mà còn hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ. Bác sĩ luân phiên sẽ trực tiếp khám, chữa bệnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn cho nhân viên y tế địa phương và kết nối trạm y tế với bệnh viện tuyến trên.

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Đợt 1 của chương trình, các bác sĩ luân phiên về trạm y tế xa trung tâm, thiếu nhân lực

Từ kinh nghiệm luân phiên nhân lực y tế tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, Cần Giờ và một số địa bàn còn khó khăn, ngành y tế ghi nhận việc tăng cường bác sĩ có thể giúp xử lý những trường hợp bệnh nặng, ca khó ngay tại cơ sở khi đủ điều kiện chuyên môn, qua đó hạn chế chuyển tuyến không cần thiết và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

"Từ nay trở đi, năng lực của các trạm y tế sẽ từng bước được cải thiện rõ rệt vì hội tụ nhiều yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất là có sự đồng hành của các bệnh viện, thứ 2 là những cơ chế chính sách của Thành phố giúp cho các hoạt động của y tế cơ sở. Trong tuần này chúng tôi cũng kỳ vọng Hội đồng nhân dân TP thông qua một chính sách nữa để hỗ trợ hoạt động y tế cơ sở trong thời gian sắp tới", ông Tăng Chí Thượng cho hay. 

Nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe 

Cũng theo lãnh đạo ngành y tế, hiệu quả của chương trình không thể chỉ đo bằng số lượng bác sĩ được điều động. Điều quan trọng hơn là năng lực hoạt động của trạm y tế được cải thiện ra sao, người dân được chăm sóc tốt hơn như thế nào. Vì vậy, các bệnh viện cần duy trì hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm việc luân phiên liên tục, không để gián đoạn nhân lực và hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở.

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Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo triển khai chạy thận nhờ sự hỗ trợ của tuyến trên

BS.CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết, bệnh viện đã cử hai bác sĩ chuyên khoa I thuộc lĩnh vực hồi sức và y học cổ truyền đến hỗ trợ Trạm Y tế xã Thạnh An trong thời gian 2  tháng. 

Trước khi triển khai, bệnh viện phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tập trung nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

Theo bác sĩ Khanh, qua khảo sát thực tế, một trong những khó khăn của y tế cơ sở là người dân chưa hình thành thói quen khám bệnh tại trạm y tế và chưa đặt nhiều niềm tin vào tuyến này, cũng như những hạn chế về cơ sở vật chất.

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Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại lễ triển khai 

"Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy một số trạm y tế còn khó khăn về cơ sở vật chất, có nơi đã xuống cấp; trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, thuốc điều trị bệnh mạn tính không lây nhiễm chưa được cung ứng đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng thời gian tới, các trạm sẽ được đầu tư thêm về cơ sở vật chất", bác sĩ Khanh cho biết. 

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Việc đưa bác sĩ về trạm phải gắn với chuyển đổi phương thức chăm sóc sức khỏe, từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe người dân liên tục tại cộng đồng, đáp ứng yêu cầu khám sức khỏe toàn dân.

Ông yêu cầu các địa phương tiếp nhận bác sĩ phát huy hiệu quả nguồn nhân lực được tăng cường, gắn hoạt động của trạm y tế với quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn. Các bệnh viện cần tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm việc luân phiên thực chất, giúp trạm y tế nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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