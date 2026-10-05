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Giáo dục Đắk Lắk tập trung tăng thực chất, giảm phong trào

Thứ Hai, 16:12, 05/10/2026
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VOV.VN - Ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk xác định chuyển trọng tâm từ sắp xếp, tinh gọn mạng lưới sang nâng cao chất lượng giáo dục thực chất. Năm học mới, ngành tập trung giải bài toán thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và giảm những thủ tục, hoạt động không cần thiết.

Năm học 2026-2027, Đắk Lắk đã sắp xếp lại đầu mối cơ sở giáo dục, từ 1.267 cơ sở giáo dục công lập trước sắp xếp, toàn tỉnh còn 625 cơ sở, giảm hơn nửa so với năm học trước. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, việc thực hiện bán trú, nội trú vẫn tiếp tục là vấn đề lớn được ngành đặt ra.

Đáng chú ý, tại nhiều xã, phường, công chức phụ trách giáo dục chưa được bố trí đúng chuyên môn, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với nhân sự dôi dư sau sắp xếp cũng tạo áp lực lớn. Hạ tầng chuyển đổi số giữa các vùng còn chênh lệch, dữ liệu giáo dục ở một số hệ thống chưa liên thông hoàn toàn.

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Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

Để khắc phục, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề xuất bổ sung hơn 6.700 chỉ tiêu biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030. Ngành cũng đặt mục tiêu “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, thực hiện nguyên tắc “giảm để tăng”, xóa hồ sơ giấy trùng lặp, giảm ít nhất 50% hội thi, phong trào mang tính hình thức; đồng thời tập trung xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô địa bàn và không gian rộng lớn hơn, đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Ngành giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk phải chuyển dịch mạnh mẽ từ đổi mới phương thức sang tạo ra các kết quả cụ thể, trong đó trọng tâm lấy chất lượng thực chất và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo.

“Toàn ngành cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đồng thời phát huy giáo dục mũi nhọn; không chạy theo thành tích, không để điểm số trở thành mục tiêu duy nhất; phải đánh giá đúng năng lực, phẩm chất và sự tiến bộ của người học. Đặc biệt, không để học sinh nào phải rời trường vì hoàn cảnh hoặc vì những bất cập trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp", ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.

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Bài toán mới sau sắp xếp tại các cơ sở giáo dục ở Đắk Lắk

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Đắk Lắk bước vào năm học đầu tiên sau khi sắp xếp mạng lưới giáo dục, từ 1.267 còn 625 cơ sở, giảm 50,7%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không đồng nghĩa giảm áp lực: nhiều trường phải quản trị mạng lưới rộng hơn, nhiều điểm trường, trong khi nhân lực và cơ sở vật chất chưa đồng đều.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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