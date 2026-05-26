14.300 thí sinh Sơn La chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi năm nay, tỉnh Sơn La có 14.388 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; trong đó gần 12.500 thuộc hệ THPT, còn lại là GDTX. Các thí sinh sẽ thi tại 674 phòng thi, thuộc 33 điểm thi tại các khu vực thi trong tỉnh.

Sơn La tập huấn quy chế thi cho cán bộ làm thi

Để phục vụ công tác thi, tỉnh đã huy động tổng cộng 2.427 người; trong đó 1.459 người là giám thị và cán bộ coi thi trực tiếp; còn lại là các Trưởng và Phó Trưởng điểm thi, Thư ký điểm thi, Cán bộ giám sát và lực lượng công an, bảo vệ, y tế, phục vụ…

Học sinh khối 12 tăng tốc ôn tập trước "giờ G"

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, để các em học sinh tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, ngoài việc ôn luyện, củng cố kiến thức cho các em, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tổ chức thi thử cấp trường; trực tiếp triển khai 3 lần thi thử cấp tỉnh để rèn luyện kỹ năng cho thí sinh và đánh giá chất lượng ôn tập.

Các kỳ thi thử được Sở GD&ĐT thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT bảo đảm thi thử nhưng thực hiện đầy đủ quy trình theo Quy chế, đánh giá thật.

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi đang trôi qua với nhịp học khẩn trương tại nhiều trường học

Về các điều kiện khác, đến nay, cả 33 Điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng tại mỗi điểm. Các khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi đều được lắp đặt camera an ninh giám sát 24/24h;

Các điều kiện in sao, vận chuyển đề thi, bài thi và các điều kiện khác liên quan đến đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi cũng được triển khai chu đáo, nhất là các điều kiện về an toàn giao thông bởi kỳ thi diễn ra trong thời điểm mùa mưa lũ ở Tây Bắc đã bắt đầu.

Không khí ôn tập nghiêm túc tại Trường THPT Chu Văn Thịnh, Sơn La

Ông Chung cho biết, Sở đã phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện rà soát các tuyến đường và các khu vực các thí sinh di chuyển đến các điểm thi có nguy cơ sạt lở, hoặc đi lại khó khăn. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo giao thông, nhất là hỗ trợ các thí sinh di chuyển đến các địa điểm thi một cách thuận lợi; có thể là bố trí ăn, nghỉ tại chỗ ở gần điểm thi, để đảm bảo các thí sinh tham dự kỳ thi một cách thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.