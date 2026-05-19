中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Thứ Ba, 10:55, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027, Lào Cai đã hoàn tất toàn diện công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến phương án tổ chức thi. Không khí ôn tập diễn ra khẩn trương, ngành Giáo dục, nhà trường và phụ huynh đồng hành, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5. Đối với các trường THPT chuyên, thời gian thi sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/5.

Những ngày này, tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai, không khí ôn tập đang diễn ra khẩn trương đối với học sinh khối 9, không khác gì học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giáo viên tăng cường phụ đạo, hệ thống kiến thức trọng tâm, đồng thời hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài và giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi quan trọng đầu đời.

lao cai san sang cho ky tuyen sinh lop 10 nam hoc 2026-2027 hinh anh 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh vào lớp 10 cho cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách tuyển sinh và các đơn vị liên quan trên toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

Áp lực thi cử là điều khó tránh khỏi, nhất là khi kỳ vọng từ gia đình, thầy cô và chính bản thân ngày càng lớn. Tuy nhiên, thay vì để căng thẳng ảnh hưởng đến việc học, nhiều học sinh đang chủ động cân bằng thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để có trạng thái tốt nhất.

Em Trịnh San San, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái chia sẻ: Em đang tập trung ôn lại các dạng bài thường gặp và luyện đề mỗi ngày để làm quen với áp lực thời gian và rèn thêm kỹ năng trình bày. Dù đôi lúc em vẫn thấy áp lực và lo lắng, nhưng em cũng cố gắng giữ sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý để có tinh thần tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi. Em luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức để không phụ công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua.

lao cai san sang cho ky tuyen sinh lop 10 nam hoc 2026-2027 hinh anh 2
Đại diện các trường THPT và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tham dự Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 -2027

Với các phụ huynh có con bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng này, không ít người cũng mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp như con em mình. Tuy nhiên, thay vì tạo áp lực về điểm số, nhiều gia đình lựa chọn đồng hành, động viên để các em có tâm lý thoải mái nhất; sát cánh cùng con trong việc lựa chọn nguyện vọng, tổ hợp môn học và chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn nước rút.

Chị Nguyễn Phương Thảo ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai - phụ huynh có con thi chuyển cấp năm nay chia sẻ: Năm nay gia đình có con thi chuyển cấp vào lớp 10 nên bản thân tôi cũng rất lo lắng và mong con sẽ đạt được nguyện vọng như mong muốn. Tuy vậy, gia đình không tạo áp lực lớn đối với cháu mà luôn động viên, tạo điều kiện tốt nhất để cháu đảm bảo sức khỏe, học tập tốt và giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả cao nhất.

lao cai san sang cho ky tuyen sinh lop 10 nam hoc 2026-2027 hinh anh 3
Lào Cai cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra thi năm 2026 cho các công chức, viên chức được điều động tham gia kiểm tra chuẩn bị tổ chức thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và kiểm tra đột xuất đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo quy định, học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Lào Cai sẽ thực hiện đăng ký từ ngày 14 đến 21/5 tại các trường THPT công lập, trường chuyên và trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Dự kiến toàn tỉnh sẽ thành lập khoảng 80 hội đồng coi thi, với mục tiêu tuyển khoảng 25 nghìn học sinh, bảo đảm trên 85% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT và giáo dục thường xuyên.

Đây là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức tuyển sinh trên địa bàn tỉnh mới sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh THPT năm nay cũng được triển khai không theo địa giới hành chính, qua đó tạo thêm cơ hội lựa chọn trường học phù hợp cho học sinh.

Đáng chú ý, năm nay cũng là năm đầu tiên học sinh thực hiện đăng ký dự thi bằng phần mềm trực tuyến. Hình thức này được kỳ vọng sẽ giảm bớt giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

lao cai san sang cho ky tuyen sinh lop 10 nam hoc 2026-2027 hinh anh 4
Thông qua các hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi đã được nâng cao nghiệp vụ, nắm vững quy chế và quy trình tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh THPT năm nay cho biết, đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các phương án tổ chức kỳ thi.

" Đối với kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Sở cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi cho các đơn vị trường học; chỉ đạo các nhà trường tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các điểm thi cơ bản đã được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng yêu cầu", Ông Luyện Hữu Chung nói.

Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành Giáo dục, sự đồng hành của các nhà trường và gia đình, cùng tinh thần quyết tâm của các sĩ tử, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Lào Cai được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng sau bậc THCS, mà còn mở ra hành trình học tập mới cho học sinh các dân tộc ở địa phương.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Tag: tuyển sinh lớp 10 kỳ thi chuyển cấp Lào Cai giáo dục ôn thi lớp 10 sĩ tử 2026 áp lực thi cử thi vào THPT giáo dục địa phương đăng ký trực tuyến kỳ thi quan trọng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10
Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 70.600 học sinh lớp 9 tại Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Các nhà trường, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố đang nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

Thầy và trò Hải Phòng vào chặng “nước rút” trước kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 70.600 học sinh lớp 9 tại Hải Phòng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Các nhà trường, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố đang nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan
15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

VOV.VN - Còn khoảng hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, các giáo viên cho rằng học sinh không còn nhiều thời gian để học mới mà cần chuyển sang giai đoạn “tối ưu điểm số”. Theo đó, thí sinh phải tập trung luyện kỹ năng làm bài, nhận diện lỗi sai và rèn phản xạ đề thi, thay vì chạy theo số lượng đề.

15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

VOV.VN - Còn khoảng hai tuần trước kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, các giáo viên cho rằng học sinh không còn nhiều thời gian để học mới mà cần chuyển sang giai đoạn “tối ưu điểm số”. Theo đó, thí sinh phải tập trung luyện kỹ năng làm bài, nhận diện lỗi sai và rèn phản xạ đề thi, thay vì chạy theo số lượng đề.

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT
Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh miệt mài ôn luyện, còn phụ huynh cũng tất bật đồng hành cùng con từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần.

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

VOV.VN - Chỉ còn hai tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Nhiều gia đình đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi học sinh miệt mài ôn luyện, còn phụ huynh cũng tất bật đồng hành cùng con từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục