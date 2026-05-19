Lào Cai sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5. Đối với các trường THPT chuyên, thời gian thi sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/5.

Những ngày này, tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai, không khí ôn tập đang diễn ra khẩn trương đối với học sinh khối 9, không khác gì học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giáo viên tăng cường phụ đạo, hệ thống kiến thức trọng tâm, đồng thời hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài và giữ tâm lý ổn định trước kỳ thi quan trọng đầu đời.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh vào lớp 10 cho cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách tuyển sinh và các đơn vị liên quan trên toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

Áp lực thi cử là điều khó tránh khỏi, nhất là khi kỳ vọng từ gia đình, thầy cô và chính bản thân ngày càng lớn. Tuy nhiên, thay vì để căng thẳng ảnh hưởng đến việc học, nhiều học sinh đang chủ động cân bằng thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe để có trạng thái tốt nhất.

Em Trịnh San San, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái chia sẻ: Em đang tập trung ôn lại các dạng bài thường gặp và luyện đề mỗi ngày để làm quen với áp lực thời gian và rèn thêm kỹ năng trình bày. Dù đôi lúc em vẫn thấy áp lực và lo lắng, nhưng em cũng cố gắng giữ sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý để có tinh thần tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi. Em luôn tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức để không phụ công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua.

Đại diện các trường THPT và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tham dự Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 -2027

Với các phụ huynh có con bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng này, không ít người cũng mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp như con em mình. Tuy nhiên, thay vì tạo áp lực về điểm số, nhiều gia đình lựa chọn đồng hành, động viên để các em có tâm lý thoải mái nhất; sát cánh cùng con trong việc lựa chọn nguyện vọng, tổ hợp môn học và chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn nước rút.

Chị Nguyễn Phương Thảo ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai - phụ huynh có con thi chuyển cấp năm nay chia sẻ: Năm nay gia đình có con thi chuyển cấp vào lớp 10 nên bản thân tôi cũng rất lo lắng và mong con sẽ đạt được nguyện vọng như mong muốn. Tuy vậy, gia đình không tạo áp lực lớn đối với cháu mà luôn động viên, tạo điều kiện tốt nhất để cháu đảm bảo sức khỏe, học tập tốt và giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả cao nhất.

Lào Cai cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra thi năm 2026 cho các công chức, viên chức được điều động tham gia kiểm tra chuẩn bị tổ chức thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và kiểm tra đột xuất đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo quy định, học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Lào Cai sẽ thực hiện đăng ký từ ngày 14 đến 21/5 tại các trường THPT công lập, trường chuyên và trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Dự kiến toàn tỉnh sẽ thành lập khoảng 80 hội đồng coi thi, với mục tiêu tuyển khoảng 25 nghìn học sinh, bảo đảm trên 85% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT và giáo dục thường xuyên.

Đây là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức tuyển sinh trên địa bàn tỉnh mới sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh THPT năm nay cũng được triển khai không theo địa giới hành chính, qua đó tạo thêm cơ hội lựa chọn trường học phù hợp cho học sinh.

Đáng chú ý, năm nay cũng là năm đầu tiên học sinh thực hiện đăng ký dự thi bằng phần mềm trực tuyến. Hình thức này được kỳ vọng sẽ giảm bớt giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Thông qua các hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi đã được nâng cao nghiệp vụ, nắm vững quy chế và quy trình tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh THPT năm nay cho biết, đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các phương án tổ chức kỳ thi.

" Đối với kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Sở cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi cho các đơn vị trường học; chỉ đạo các nhà trường tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các điểm thi cơ bản đã được triển khai chu đáo, bảo đảm đúng yêu cầu", Ông Luyện Hữu Chung nói.

Với sự chuẩn bị chủ động từ ngành Giáo dục, sự đồng hành của các nhà trường và gia đình, cùng tinh thần quyết tâm của các sĩ tử, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Lào Cai được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng sau bậc THCS, mà còn mở ra hành trình học tập mới cho học sinh các dân tộc ở địa phương.