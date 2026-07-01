Á khoa A00 Nguyễn Đăng Nhật: "Chỉ tiếc câu Vật lý làm mất 30 điểm trọn vẹn"

Không có môn học nào là không thích

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận thêm một gương mặt xuất sắc của Thủ đô khi em Nguyễn Đăng Nhật, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quốc Oai, đạt 29,75 điểm khối A00, gồm Toán 10, Hóa học 10 và Vật lý 9,75 điểm.

Kết quả này giúp Đăng Nhật trở thành Á khoa toàn quốc khối A00, thủ khoa khối A00 thành phố Hà Nội và cũng là thủ khoa khối A00 của Trường THPT Quốc Oai.

Á khoa toàn quốc khối A00 Nguyễn Đăng Nhật đạt 29,75 điểm khối A00, gồm Toán 10, Hóa học 10 và Vật lý 9,75 điểm.

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, Trường THPT Quốc Oai đã gửi lời chúc mừng tới Nguyễn Đăng Nhật thông qua bài viết "Nỗ lực nở hoa: Nguyễn Đăng Nhật ghi dấu ấn Á khoa toàn quốc A00", bày tỏ niềm tự hào về thành tích của cậu học trò lớp 12A1.

“Học là việc cả đời'. Em mong bản thân trong tương lai sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, tích cực học hỏi và sớm đạt được điều mình thật sự mong muốn", Nguyễn Đăng Nhật.

Theo nhà trường, thành tích của Đăng Nhật không phải kết quả của một kỳ thi, mà là thành quả của cả quá trình học tập bền bỉ. Trong suốt ba năm THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; từng giành giải Ba môn Tin học cấp cụm lớp 10, giải Nhất môn Vật lý cấp cụm lớp 11 và giải Nhì bảng A môn Vật lý cấp thành phố Hà Nội.

Theo nhà trường, đằng sau bảng điểm rực rỡ là những ngày tháng miệt mài, tinh thần tự học nghiêm túc, sự kỷ luật và khát vọng không ngừng vươn lên. Thành tích của Đăng Nhật không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè mà còn là nguồn cảm hứng để học sinh Trường THPT Quốc Oai mạnh dạn đặt mục tiêu, dám nỗ lực và kiên trì chinh phục ước mơ.

Điều thú vị là dù học rất tốt các môn tự nhiên, Đăng Nhật lại tự nhận mình không hề "học lệch". "Em rất thích học hỏi và tìm câu trả lời cho những điều mình chưa biết. Thật sự không có môn học nào em không thích học cả, bởi mỗi môn đều có những điều hấp dẫn riêng. Em luôn muốn học bằng chính sự tò mò vốn có của mình, chỉ là... em không thích bị kiểm tra lắm", nam sinh hóm hỉnh chia sẻ.

Đối với Nhật, việc học không chỉ để đạt điểm cao mà còn là hành trình khám phá tri thức. Chính sự tò mò ấy đã trở thành động lực giúp em duy trì niềm say mê học tập suốt những năm phổ thông.

"Mỗi người bước qua cuộc đời đều là mảnh ghép tạo nên em hôm nay"

Chia sẻ về thành tích đạt được, Nguyễn Đăng Nhật cho biết 29,75 điểm là "quả ngọt" sau hành trình 12 năm đèn sách và cũng là dấu mốc đáng nhớ ở tuổi 18. Với nam sinh, thành công hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn được vun đắp bởi gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã đồng hành trên chặng đường trưởng thành.

"Đây là thành quả sau 12 năm đèn sách. Đối với tớ, đây là một dấu mốc thành công ở tuổi 18. Để gặt hái được kết quả hôm nay chắc chắn không thể chỉ dựa vào tớ mà còn nhờ tất cả mọi người xung quanh. Mỗi người bước chân vào cuộc đời tớ, dù để lại những dấu ấn sâu sắc hay chỉ lướt qua trong chốc lát, đều là những mảnh ghép quan trọng góp phần tạo nên Nguyễn Đăng Nhật của ngày hôm nay", Nhật bày tỏ.

Điều đầu tiên nam sinh nhắc đến là bố mẹ. Nhật cho biết bố mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn luôn cố gắng từng ngày để nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Vì khoảng cách thế hệ, em không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, nên thường chọn cách viết ra những điều muốn nói.

"Con khó ngồi tâm sự nhiều điều với bố mẹ nên chỉ có thể nói lên sự biết ơn cùng tình yêu của mình qua những trang giấy hay văn bản điện tử. Bố mẹ không giàu có, cũng không hoàn hảo nhưng luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Đối với con, bố mẹ hiện tại chính là bố mẹ tuyệt vời nhất mà con may mắn được ông trời ban cho", Nhật chia sẻ.

Là em út và cũng là con trai duy nhất trong gia đình, Nhật cho biết em luôn nhận được sự yêu thương, động viên từ các chị và anh rể. Nam sinh hy vọng bố mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước, khi bắt đầu bước vào giảng đường đại học và đối diện với nhiều thử thách của cuộc sống.

Không chỉ biết ơn gia đình, Nhật còn dành những lời trân trọng cho tất cả thầy cô đã từng giảng dạy mình. Em cho biết bản thân rất thích học hỏi, gần như không có môn học nào không yêu thích bởi mỗi môn đều có sức hấp dẫn riêng. Điều khiến em hạnh phúc hơn cả là luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các thầy cô và mong muốn cố gắng để đáp lại những kỳ vọng ấy.

Đặc biệt, nam sinh dành lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo chủ nhiệm đã gắn bó suốt ba năm THPT. Theo Nhật, cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn giống như "người mẹ của lớp", luôn đồng hành, dìu dắt và gắn kết các thành viên. "Không có cô thì không thể có tập thể 12A1 đoàn kết như ngày hôm nay", Nhật nói.

Nam sinh cũng không quên nhắc tới tập thể lớp 12A1, nhóm bạn thân và Câu lạc bộ Coder-QO - những người đã mang đến cho em một thanh xuân "rực rỡ và đáng nhớ". Dù trở thành Á khoa toàn quốc khối A00, Nhật vẫn cho rằng kết quả hôm nay chỉ là một cột mốc trên hành trình học tập phía trước.

"Em cũng từng nhìn lên rất nhiều bạn giỏi hơn mình và ước: 'Ước gì mình được như cậu ấy'. Nhưng em không quên cúi đầu nhìn xuống, không chỉ để nhìn đường đi mà còn để thấy được những gì mình đang có. 'Học là việc cả đời'. Em mong bản thân trong tương lai sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, tích cực học hỏi và sớm đạt được điều mình thật sự mong muốn."

Khép lại câu chuyện, cậu học trò Trường THPT Quốc Oai vẫn giữ nét hồn nhiên của tuổi 18 khi nói rằng nếu được quay trở lại những năm tháng cấp ba, em vẫn muốn mọi thứ diễn ra như cũ. Rồi Nhật hóm hỉnh nói thêm: "Chỉ tiếc câu trắc nghiệm Vật lý làm mất 30 điểm trọn vẹn".