Cơ sở giáo dục được áp dụng tiêu chí xã hội hóa mới từ 10/7

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô và tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Theo Quyết định, Danh mục được ban hành nhằm làm căn cứ để các cơ sở giáo dục được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (bao gồm cơ sở công lập, ngoài công lập và cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài); cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục đại học; cùng các cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ giáo dục và đào tạo.

Ban hành tiêu chí mới về xã hội hóa giáo dục

Để được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa, các cơ sở phải đáp ứng các nhóm tiêu chí được phân loại theo từng địa bàn như đô thị, khu công nghiệp; nông thôn, miền núi, hải đảo, xã khó khăn... Các tiêu chí bao gồm quy mô tối thiểu; số trẻ, học sinh tối đa trên một lớp; diện tích đất bình quân và diện tích sử dụng tối thiểu; tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên; các yêu cầu đặc thù về dịch vụ, an toàn và các điều kiện để được hưởng ưu đãi.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Quyết định để xây dựng phương án tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Quyết định số 1255/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký (10/7/2026). Đồng thời, các quy định về danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg năm 2008, số 693/QĐ-TTg năm 2013 và số 1470/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực kể từ thời điểm này.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quyết định được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì việc thực hiện sẽ theo các quy định mới tương ứng.

Chi tiết Danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo