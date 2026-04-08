Hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026

Đây là hoạt đông nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa của sách trong phát triển tri thức, bồi dưỡng nhân cách con người, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Theo kế hoạch, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh mang chủ đề “Cùng Sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, được tổ chức trọng tâm trong tháng 4 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, kết hợp hài hòa giữa hình thức truyền thống và ứng dụng công nghệ số.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 17/4/2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hà Giang. Chương trình có nhiều nội dung ý nghĩa như phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc, phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Tuyên Quang năm 2026, giới thiệu tác giả, tác phẩm tiêu biểu viết về Tuyên Quang, tổ chức thi xếp sách nghệ thuật, quyên góp và trao tặng sách, tham quan không gian trưng bày, triển lãm sách và trải nghiệm thư viện lưu động đa phương tiện.

Cùng với đó, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Tuyên Quang năm 2026 được triển khai rộng rãi trong học sinh, sinh viên nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ và lan tỏa giá trị của văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tại các trường học, thư viện, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa cơ sở, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức như Ngày hội đọc sách, các cuộc thi kể chuyện, giới thiệu sách, xây dựng mô hình “tủ sách đổi mới sáng tạo”, phát triển thư viện số, tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, livestream, podcast về sách và văn hóa đọc.

Đặc biệt, các hoạt động sẽ chú trọng tới vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền. Song song với đó, hệ thống phát hành sách trên địa bàn tỉnh tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách, triển khai chương trình đọc sách miễn phí, bán sách ưu đãi phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động quyên góp, trao tặng sách, xây dựng tủ sách cộng đồng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng trong xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo các hoạt động được tổ chức đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai, góp phần đưa Ngày Sách và Văn hóa đọc trở thành hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa thiết thực.