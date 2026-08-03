Học bổng trở thành điểm tựa của nhiều học sinh sau kỳ thi THPT

Đặc biệt hơn nữa trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Nhiều thí sinh quan tâm các chương trình Học bổng tại các cơ sở FPT Polytechnic

Với Vũ Thị Thu Thảo, học sinh Trường THPT Bình Minh (Hà Nội), niềm vui sau khi hoàn thành năm học cuối cấp đến sớm hơn khi em nhận được thông báo đạt học bổng Tài năng trẻ của trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Suất học bổng góp phần giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời tiếp thêm động lực để nữ sinh theo đuổi ngành Truyền thông & Digital Marketing – lĩnh vực em vốn yêu thích từ lâu.

Trong ba năm học THPT, Thảo tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường, đảm nhiệm nhiều công việc như xây dựng nội dung, hỗ trợ tổ chức sự kiện và truyền thông cho các hoạt động ngoại khóa. Chính những trải nghiệm này giúp em xác định định hướng nghề nghiệp từ khá sớm. "Em từng lo học phí sẽ là rào cản khiến mình phải thay đổi kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Khi biết nhận được học bổng, em thấy yên tâm hơn để tiếp tục theo đuổi ngành mình đã lựa chọn", Thảo chia sẻ.

Thu Thảo là một trong những học sinh nhận học bổng từ quỹ Poly NextGen do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội triển khai trong mùa tuyển sinh năm nay. Chương trình có quy mô 2.000 suất với tổng trị giá gần 48 tỷ đồng, hướng đến học sinh khóa 2K8 trên cả nước.

Theo đại diện nhà trường, thay vì chỉ xét học lực, Poly NextGen mở rộng tiêu chí để ghi nhận nhiều nhóm năng lực khác nhau của học sinh. Chương trình gồm các nhóm học bổng dành cho thí sinh có thành tích học tập, năng lực sáng tạo, thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc thể hiện tốt trong quá trình phỏng vấn. Mức hỗ trợ dao động từ 30% đến 90% học phí tùy từng hạng mục, bên cạnh một số chính sách hỗ trợ khác dành cho sinh viên nhập học sớm, bộ đội xuất ngũ và thí sinh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Việc đa dạng hóa tiêu chí xét học bổng cũng phản ánh xu hướng tuyển sinh hiện nay khi nhiều cơ sở đào tạo không chỉ đánh giá người học qua điểm số mà còn chú trọng kỹ năng, trải nghiệm thực tế và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới. Trong bối cảnh AI đang tác động mạnh đến nhiều ngành nghề, các trường cũng có xu hướng điều chỉnh chương trình đào tạo để sinh viên sớm tiếp cận công nghệ ngay từ những học kỳ đầu.

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Theo đại diện trường Cao đẳng FPT Polytechnic, AI được tích hợp vào hoạt động học tập ở tất cả các ngành đào tạo, từ công nghệ thông tin, thiết kế, truyền thông đến kinh doanh. Nhà trường cho biết việc đưa các công cụ AI vào quá trình học nhằm giúp sinh viên hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ trong học tập và giải quyết các bài toán thực tế, thay vì chỉ tiếp cận dưới góc độ lý thuyết.

Bên cạnh chương trình đào tạo, trường cũng cho biết đang duy trì mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp đối tác để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia dự án thực tế, thực tập và tiếp cận môi trường làm việc trong quá trình học. Theo thống kê của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp có thể đạt 97,7%.

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Không chỉ có Thu Thảo, nhiều học sinh ở các địa phương khác cũng nhận được hỗ trợ từ chương trình học bổng này như Hà Tố Như – học sinh dân tộc Thái, Trường THPT Thường Xuân 2 (Thanh Hóa).

Hà Tố Như lựa chọn theo học ngành Tiếng Trung Quốc tại FPT Polytechnic Thanh Hóa sau khi nhận học bổng NextGen hỗ trợ 50% học phí kỳ đầu. Nữ sinh cho biết cơ hội học tập giúp em tự tin hơn để theo đuổi mục tiêu làm việc trong môi trường có yếu tố quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Những trường hợp như Thu Thảo hay Hà Tố Như đã khẳng định định hướng mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đối với nhiều nhóm học sinh khác nhau. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập, chương trình hướng tới việc khuyến khích những bạn trẻ có năng lực, tinh thần chủ động và mong muốn phát triển bản thân trong các lĩnh vực nghề nghiệp.

Học bổng mang lại thêm nhiều động lực học tập, phát triển bản thân cho nhiều học sinh 2k8

Mùa tuyển sinh vẫn đang tiếp diễn và cùng với nhu cầu nhân lực ở nhiều ngành nghề mới, học bổng tiếp tục là một trong những giải pháp giúp học sinh giảm áp lực chi phí khi bước vào ngưỡng cửa học tập sau THPT. Với nhiều thí sinh, giá trị của một suất học bổng không chỉ nằm ở mức hỗ trợ học phí mà còn là sự khích lệ để tự tin theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.

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