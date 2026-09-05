Rực rỡ ngày khai giảng ở biên giới Buôn Đôn, xã lớn nhất Việt Nam
VOV.VN - Sáng 5/9, hòa chung không khí rộn ràng của hơn 26 triệu học sinh cả nước, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Buôn Đôn, xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được tổ chức trang trọng, đầy ý nghĩa.
Buôn Đôn là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên hơn 111.000 ha, lớn nhất Việt Nam. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn nhiều khó khăn; toàn xã có gần 1.800 hộ với hơn 6.600 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, trong khi nhiều học sinh phải vượt hàng chục km để đến trường. Khoảng cách địa lý và hoàn cảnh khó khăn khiến không ít em đứng trước nguy cơ dang dở việc học. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn mang ý nghĩa đặc biệt, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt trong môi trường khang trang, thuận lợi hơn. PV VOV ghi lại một số hình ảnh ngày khai giảng năm học mới ở xã biên giới đặc biệt này.