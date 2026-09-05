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Rực rỡ ngày khai giảng ở biên giới Buôn Đôn, xã lớn nhất Việt Nam

Thứ Bảy, 11:32, 05/09/2026
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VOV.VN - Sáng 5/9, hòa chung không khí rộn ràng của hơn 26 triệu học sinh cả nước, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Buôn Đôn, xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được tổ chức trang trọng, đầy ý nghĩa.

Buôn Đôn là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên hơn 111.000 ha, lớn nhất Việt Nam. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn nhiều khó khăn; toàn xã có gần 1.800 hộ với hơn 6.600 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, trong khi nhiều học sinh phải vượt hàng chục km để đến trường. Khoảng cách địa lý và hoàn cảnh khó khăn khiến không ít em đứng trước nguy cơ dang dở việc học. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn mang ý nghĩa đặc biệt, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt trong môi trường khang trang, thuận lợi hơn. PV VOV ghi lại một số hình ảnh ngày khai giảng năm học mới ở xã biên giới đặc biệt này.

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Cổng chào rực rỡ sắc đỏ chào đón các đại biểu, giáo viên và học sinh về dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Buôn Đôn.

 

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Toàn cảnh khuôn viên Trường PTNT Tiểu học và THCS Buôn Đôn khang trang với thiết kế mang đậm dấu ấn kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Êđê.

 

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu và học sinh dự Lễ khai giảng tại điểm cầu chính của tỉnh.

 

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Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường PTNT Tiểu học và THCS Buôn Đôn – công trình có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 158 tỷ đồng.

 

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy trao quà chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

 

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ân cần trò chuyện, động viên các em học sinh vùng biên giới khi bước vào năm học mới.

 

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Đông đảo học sinh các khối lớp Tiểu học và THCS háo hức trong ngày hội tựu trường.

 

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Nụ cười hân hoan và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tay các em học sinh biên giới Buôn Đôn ngày khai giảng.

 

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Gương mặt rạng rỡ của em học sinh nhỏ tuổi trong ngày đầu tiên đến ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

 

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Tập thể cán bộ, giáo viên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sân khấu chính, đánh dấu cột mốc quan trọng của nhà trường.
Khánh Lê/VOV - Tây Nguyên
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