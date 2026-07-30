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Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị
Thứ Năm, 06:15, 30/07/2026

Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?

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PV/VOV1
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