Sắp xếp, sáp nhập trường học: Từ giảm đầu mối tới đổi mới quản trị

VOV.VN - Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Vậy đâu là điều kiện để cuộc sắp xếp lần này thực sự là đổi mới quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc giảm đầu mối?
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng trước năm học 2026-2027, Hà Nội đang đẩy nhanh sắp xếp trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù còn băn khoăn, các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội tái phân bổ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ và giảm thiếu hụt cục bộ.
VOV.VN - Tại Công văn 3640/UBND-SNV ngày 21/7/2026, UBND thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể các tiêu chí ưu tiên khi xây dựng phương án nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục sau sắp xếp.
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non và 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.