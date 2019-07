Sau sai phạm ở Hà Giang, Sơn La, chấm thi THPT quốc gia đã nghiêm hơn

Trong tuần qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia tại các địa phương. Theo đánh giá từ các đoàn kiểm tra, các Hội đồng chấm thi đang thực hiện đúng quy chế, tuân thủ các quy trình chấm theo hướng dẫn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ (bìa phải) đến kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Hà Giang ngày 2/7. Ảnh: K.T

Các đoàn kiểm tra đều do Bộ trưởng, các Thứ trưởng, lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ làm trưởng đoàn. Tại các Hội đồng chấm thi mà các đoàn đã kiểm tra, công tác tổ chức chấm thi đều bám rất sát quy chế. Cụ thể, về cơ sở vật chất, các hội đồng chấm thi đều tổ chức các phòng lưu trữ bài thi, phòng cho lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, phòng chấm trắc nghiệm, phòng chấm thi tự luận vòng 1, vòng 2, phòng chấm kiểm tra, phòng thư ký... đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác bảo vệ khu vực chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khu vực chấm bài thi trắc nghiệm còn bố trí thiết bị phá sóng điện thoại di động... Giám khảo tham gia chấm thi môn tự luận – môn Ngữ văn và cán bộ kỹ thuật chấm thi trắc nghiệm đều được các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học lựa chọn, thẩm tra hồ sơ kỹ càng cả về năng lực chuyên môn và đạo đức, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



Kiểm tra công tác chấm thi tại Hội đồng chấm thi tỉnh Bắc Kạn, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận xét: “Việc tiến hành chấm thi trên thực địa kể cả vòng 1, vòng 2 cũng bám sát quy chế. Có một số điểm chúng ta cần ghi nhận đó là việc tổ chức chấm 2 vòng độc lập là rất rõ, ở các phòng khác nhau, rồi tiến hành bốc thăm để phân chia túi đựng bài thi cho cán bộ chấm thi như thế thực hiện đúng. Qua kiểm tra xác xuất thì tôi thấy là việc xử lý của cán bộ chấm thi 1 ở trên bài thi và cán bộ chấm thi 2 là đúng quy định. Độ chấm, ta gọi là đều tay của 2 vòng tôi thấy là cũng ở mức độ đạt yêu cầu, ít có bài chênh và đặc biệt độ chênh không lớn”.

Hiện nay, nhiều trường Đại học đã chấm xong bài thi trắc nghiệm và bàn giao kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Ban chấm thi tự luận của các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang trong giai đoạn vào điểm và thực hiện chấm kiểm tra 5% tổng số bài thi. Các đoàn kiểm tra cũng đề nghị các Hội đồng chấm thi thực hiện đúng quy chế là chấm tối thiểu 5% bài thi, dù là lựa chọn ngẫu nhiên nhưng vẫn phải chú ý đến những bài thi đạt điểm cao.

Việc chấm bài thi tự luận phải đảm bảo cẩn trọng, không bỏ sót điểm bài làm của thí sinh. Thời tiết nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên hầu khắp các tỉnh, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các Hội đồng chấm thi chăm lo các điều kiện để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ làm công tác chấm thi, đảm bảo nguồn điện liên tục cho vận hành máy móc thiết bị, đặc biệt, là hệ thống camera giám sát phòng chấm thi, bảo quản bài thi./.