Cả nước còn thiếu gần 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 14/9, tổng nhu cầu SGK năm học 2026-2027 được cập nhật là 245,94 triệu bản, trong đó kế hoạch in là 228,9 triệu bản.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 236,60 triệu bản SGK. Tuy nhiên, qua rà soát, đến 18h ngày 14/9, các địa phương xác nhận còn thiếu 3.916.370 cuốn, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục điều chuyển, cung ứng SGK, ưu tiên học sinh còn thiếu sách, nhất là tại vùng khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay, ưu tiên những trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác số lượng học sinh còn thiếu sách theo từng lớp, môn học và đầu sách để có phương án cung ứng phù hợp.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên thực hiện một bộ SGK sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ, cấp SGK tại một số địa phương, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu thực tế.

Bộ cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu SGK cục bộ, xác định trách nhiệm thuộc về Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương.

Theo Bộ, công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Việc điều phối nguồn sách cũng chưa đủ nhanh, linh hoạt.

Ở một số địa phương, công tác đăng ký, dự báo, phối hợp cung ứng và cập nhật nhu cầu phát sinh chưa chủ động, kịp thời.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế cung ứng SGK theo hướng quản lý thống nhất dữ liệu về nhu cầu và nguồn cung, phân định rõ trách nhiệm từng khâu, đồng thời xây dựng cơ chế dự phòng và điều phối nhanh giữa các địa phương.