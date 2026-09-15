English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cả nước còn thiếu gần 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa

Thứ Ba, 14:14, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến 18h ngày 14/9, các địa phương xác nhận còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa (SGK), tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung, ưu tiên học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 14/9, tổng nhu cầu SGK năm học 2026-2027 được cập nhật là 245,94 triệu bản, trong đó kế hoạch in là 228,9 triệu bản.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 236,60 triệu bản SGK. Tuy nhiên, qua rà soát, đến 18h ngày 14/9, các địa phương xác nhận còn thiếu 3.916.370 cuốn, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

ca nuoc con thieu gan 3,9 trieu cuon sach giao khoa hinh anh 1
Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục điều chuyển, cung ứng SGK, ưu tiên học sinh còn thiếu sách, nhất là tại vùng khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay, ưu tiên những trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác số lượng học sinh còn thiếu sách theo từng lớp, môn học và đầu sách để có phương án cung ứng phù hợp.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên thực hiện một bộ SGK sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ, cấp SGK tại một số địa phương, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu thực tế.

Bộ cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu SGK cục bộ, xác định trách nhiệm thuộc về Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương.

Theo Bộ, công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Việc điều phối nguồn sách cũng chưa đủ nhanh, linh hoạt.

Ở một số địa phương, công tác đăng ký, dự báo, phối hợp cung ứng và cập nhật nhu cầu phát sinh chưa chủ động, kịp thời.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế cung ứng SGK theo hướng quản lý thống nhất dữ liệu về nhu cầu và nguồn cung, phân định rõ trách nhiệm từng khâu, đồng thời xây dựng cơ chế dự phòng và điều phối nhanh giữa các địa phương.

nha-sach.jpg

Thiếu sách giáo khoa, phụ huynh phải mua online với giá cao

VOV.VN - Năm học 2026-2027 đã bắt đầu, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa có đủ sách giáo khoa cho con. Dù Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm đủ sách trước 30/8, phụ huynh vẫn phải chạy nhiều nơi, lên mạng tìm mua từng cuốn, thậm chí tính chuyện in, photocopy tạm thời để con có tài liệu học.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phụ huynh “chạy đua” khắp nơi để tìm sách giáo khoa cho con
Phụ huynh “chạy đua” khắp nơi để tìm sách giáo khoa cho con

VOV.VN - Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.

Phụ huynh “chạy đua” khắp nơi để tìm sách giáo khoa cho con

Phụ huynh “chạy đua” khắp nơi để tìm sách giáo khoa cho con

VOV.VN - Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục

VOV.VN - Bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời.

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục

VOV.VN - Bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời.

Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối
Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối

VOV.VN - Tình trạng phụ huynh phải tìm kiếm, xếp hàng mua sách giáo khoa đầu năm học cho thấy những bất cập trong dự báo nhu cầu và phân phối. Việc sắp xếp trường học, thay đổi chính sách và triển khai sách dùng chung cũng tạo thêm biến động cho nguồn cung.

Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối

Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối

VOV.VN - Tình trạng phụ huynh phải tìm kiếm, xếp hàng mua sách giáo khoa đầu năm học cho thấy những bất cập trong dự báo nhu cầu và phân phối. Việc sắp xếp trường học, thay đổi chính sách và triển khai sách dùng chung cũng tạo thêm biến động cho nguồn cung.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục