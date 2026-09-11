Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học, Huế đang tìm giải pháp khắc phục

VOV.VN - Bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời.