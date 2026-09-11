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Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối
Thứ Sáu, 19:56, 11/09/2026

Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối

VOV.VN - Tình trạng phụ huynh phải tìm kiếm, xếp hàng mua sách giáo khoa đầu năm học cho thấy những bất cập trong dự báo nhu cầu và phân phối. Việc sắp xếp trường học, thay đổi chính sách và triển khai sách dùng chung cũng tạo thêm biến động cho nguồn cung.

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PV/VOV1
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