Sách giáo khoa khan hiếm: Điểm nghẽn từ dự báo đến phân phối

VOV.VN - Tình trạng phụ huynh phải tìm kiếm, xếp hàng mua sách giáo khoa đầu năm học cho thấy những bất cập trong dự báo nhu cầu và phân phối. Việc sắp xếp trường học, thay đổi chính sách và triển khai sách dùng chung cũng tạo thêm biến động cho nguồn cung.
VOV.VN - Tình trạng học sinh còn thiếu sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu rà soát đến từng trường, từng đầu sách. Các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải khẩn trương điều chuyển, cung ứng ngay, hoàn thành trước ngày 15/9.
VOV.VN - Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.
VOV.VN - Bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời.
VOV.VN - Vừa bước vào năm học mới nhưng tại thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ. Các cơ sở giáo dục phải linh hoạt sử dụng nguồn sách tại thư viện, kêu gọi hỗ trợ sách cũ để cung cấp cho học sinh.