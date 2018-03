Vinh danh GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm và BVU

Ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về quản lý trong lĩnh vực khoa học và giáo dục (London Summit of Leaders) năm 2018 tại Anh quốc vừa công bố danh sách các tổ chức và nhà quản lý đạt giải.

Trong đó, giải thưởng Excellent in Quality Award (Giải thưởng về Chất lượng xuất sắc) dành tặng cho trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU); giải thưởng The Manager of the year in science and education (Giải thưởng vinh danh Nhà quản trị của năm về khoa học và giáo dục) dành tặng GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng trường BVU.

GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU).

Hội nghị Thượng đỉnh và Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tại London, Anh với chủ đề “Giáo dục, Khoa học và Đổi mới”.

“Giải thưởng vinh danh của Hội nghị thượng đỉnh về quản lý khoa học và giáo dục không chỉ là một niềm vinh dự, niềm động viên và khích lệ rất lớn đối với BVU mà còn giúp trường có thêm động lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự vinh danh này” – Thầy Hoàng Kiếm chia sẻ.

Từ khi chính thức gia nhập Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, BVU đã và đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, hạ tầng.

BVU gia nhập triết lý giáo dục Nhân bản của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), BVU đã đổi mới mạnh mẽ về tư tưởng, tiêu chí đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giáo dục và đào tạo như: áp dụng các chương trình đào tạo tinh gọn từ 3-3,5 năm, đầu tư mạnh mẽ cho mục tiêu đào tạo ứng dụng và khởi nghiệp, với 4 trụ cột: Quốc tế hóa chương trình đào tạo; Doanh nghiệp hóa chương trình và quá trình đào tạo; Triển khai chương trình đào tạo toàn diện; Hoàn chỉnh môi trường đào tạo toàn diện.

London Summit of Leaders là diễn đàn uy tín về kinh doanh quốc tế và truyền thông chuyên nghiệp, quy tụ các chuyên gia, giáo sư hàng đầu Anh quốc và thế giới đến từ Oxford Speakers Bureau và Academic Union Guest cùng các đại biểu từ hơn 50 quốc gia trên thế giới./.

