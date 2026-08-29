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Giao thông cửa ngõ TP.HCM áp lực, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài

Thứ Bảy, 21:43, 29/08/2026
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VOV.VN - Chiều tối 29/8, lượng người rời TP.HCM về quê, đi du lịch dịp Quốc khánh 2/9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm qua nhiều khu vực.

Cửa ngõ phía Tây bắt đầu đông đúc

Từ khoảng 15h, sau cơn mưa chiều nặng hạt, xe cộ bắt đầu dồn về các tuyến đường dẫn đi miền Tây như: Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu).

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Xe cộ nối đuôi di chuyển chậm khi lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua vòng xoay An Lạc - cửa ngõ phía Tây của TP.HCM.

Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua vòng xoay An Lạc theo hướng đi về các tỉnh miền Tây, dòng xe kéo dài nhiều kilômét. Xe máy và ô tô con chen chúc giữa xe khách, xe tải, xe container. Mật độ phương tiện tăng cao khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Lâm, tài xế xe công nghệ, cho biết số chuyến đón khách ra bến tăng liên tục. Tuy nhiên, tình trạng giao thông đông đúc khiến mỗi chuyến đi mất nhiều thời gian hơn, nhất là khi đón, trả khách đi qua các tuyến đường trên.

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Xe máy chen chúc giữa xe khách, xe tải, xe container.

“Tôi thấy hôm nay và hôm qua xe cộ đông hơn mọi ngày. Trên đường chủ yếu là xe du lịch và xe khách. Xe cộ đông đúc nên phương tiện  nào cũng phải di chuyển chậm”, anh Lâm chia sẻ.

Bến xe miền Tây phục vụ hơn 70.000 hành khách

Áp lực giao thông cũng gia tăng quanh Bến xe Miền Tây khi đông đảo người dân lỉnh kỉnh mang theo hành lý đến mua vé, lên xe về quê hoặc đi du lịch. Trên đường Kinh Dương Vương, nhiều xe khách cỡ lớn liên tục ra vào bến cùng lúc, trong khi xe máy cũng ken đặc trên đường.

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Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc vào Bến xe Miền Tây mua vé, lên xe về quê liên tục.

Tại các giao lộ gần cổng Bến xe Miền Tây, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với bảo vệ bến xe, lực lượng an ninh trật tự cơ sở bố trí nhiều tổ công tác điều tiết, phân luồng phương tiện. Một số giao lộ cũng hạn chế quay đầu xe, nhằm tránh xung đột giữa các dòng phương tiện và giảm nguy cơ ùn tắc quanh bến.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài năm ngày nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Không chỉ trong khu vực bến xe, các tuyến đường kết nối với cửa ngõ phía Tây TP.HCM cũng đông đúc hơn ngày thường.

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Các phương tiện xe khách ra vào bến liên tục khiến áp lực giao thông tại các tuyến đường quanh bến xe gia tăng.

Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết hôm nay được dự báo là cao điểm hành khách rời TP.HCM về các tỉnh, thành phố.

“Bến xe Miền Tây dự báo hôm nay là ngày cao điểm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, với hơn 70.000 lượt hành khách, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ và gấp đôi ngày thường. Số phương tiện xuất bến dự kiến đạt khoảng 2.350 lượt. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài năm ngày nên lượng hành khách và phương tiện dự kiến tăng so với cùng kỳ. Trước tình hình đó, Bến xe Miền Tây đã chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải, tăng cường phương tiện nhằm nhanh chóng giải tỏa hành khách về các tỉnh, thành phố”, ông Hậu cho biết.

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Bãi giữ xe máy tại Bến xe Miền Tây quá tải, khiến nhiều người chật vật xếp hàng chờ vào gửi phương tiện để về quê.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lượng lớn phương tiện rời TP.HCM để về quê, đi du lịch cũng khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông ùn ứ. Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay, dòng xe đã đổ dồn về các tuyến đường dẫn đến nút giao An Phú và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, khiến các làn đường chật kín phương tiện. Nhiều đoạn, xe cộ chỉ có thể nhích từng mét.

*Một số hình ảnh khác:

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Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách sử dụng dịch vụ tại bến hơn 70.000 lượt trong ngày đầu kỳ nghỉ.
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Sau cơn mưa chiều, các tuyến đường dẫn đi về các tỉnh miền Tây như: Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu) xe cộ mỗi lúc một đông.
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Trong ngày, lượng lớn phương tiện rời TP.HCM về quê, đi du lịch cũng khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông ùn ứ. Trong ảnh là vòng xoay Phú Hữu (TP.Thủ Đức cũ).
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Nhiều người cho biết họ xuất phát từ sớm nhưng vẫn mắc kẹt tại cửa ngõ thành phố, hành trình về quê và đi du lịch vì thế kéo dài hơn dự kiến.
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Ô tô xếp hàng dài trên đường Võ Chí Công - cửa ngõ phía Đông TP.HCM khiến nhiều xe máy phải luồn lách, leo lên lề.
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Dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường Võ Chí Công.
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Đến đầu giờ chiều nay, giao thông trên đường Võ Chí Công vẫn còn đông, các phương tiện tiếp tục nối đuôi hướng lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Tỷ Huỳnh, CTV Quang Đông/VOV-TP.HCM
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