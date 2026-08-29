Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Vũng Tàu đón khá đông khách từ nội thành TP.HCM

Đi chơi bằng xe buýt

Ngày 29/8, tuyến buýt 172 Bến Thành- Vũng Tàu được nhiều hành khách lựa chọn để vào trung tâm Thành phố hoặc từ trung tâm đi Vũng Tàu chơi lễ.

Nhiều du khách chọn xe buýt điện 172 đi từ phường Sài Gòn đi Vũng Tàu

Theo nhiều hành khách, đi xe buýt khá tiện lợi khi không phải tự điều khiển phương tiện trên quãng đường dài, không phải tìm chỗ đỗ xe, gửi xe và có thể đi nhóm đông người.

Chị Quế Châu, du khách ở phường An Lạc chia sẻ, chọn xe buýt điện 172 làm phương tiện di chuyển trong dịp nghỉ lễ vừa để trải nghiệm vừa tiết kiệm chi phí.

"Đây là lần đầu tiên mình đi. Trước khi đi thì cũng lo ngại vì chưa bao giờ đi, nên tìm hiểu trước và thử trải nghiệm. Mình thấy rất là tuyệt vời. Phải đặt xe từ phường An Lạc đến phường Bến Thành rồi di chuyển đi Vũng Tàu, thấy cũng nhanh và bác tài thì nhiệt tình. Nếu đi ngoài ngoài khác thì sẽ cao giá hơn, đi xe buýt điện thì tiết kiệm hơn", chị Châu cho biết thêm.

Nhiều phương tiện cũng chọn phương án đi đường Cần Giờ, qua phà biển từ TP.HCM đi Vũng Tàu

Cùng với xe buýt, xe của các doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến cố định TP.HCM- Vũng Tàu cũng đông khách. Các xe đều thu hẹp khoảng cách giữa các lần xuất bến để kịp giải tỏa khách ở đầu TP.HCM.

Nhiều người còn chọn di chuyển từ TP.HCM đến Vũng Tàu bằng đường Cần Giờ và qua phà biển (thay vì đi cao tốc hoặc quốc lộ). Anh Phạm Cường Khang, một du khách di chuyển phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cho biết, đi đường Cần Giờ và qua phà biển tiện hơn nhiều, trải nghiệm cũng thú vị hơn.

Bảo đảm an toàn du khách tắm biển

Tại các bãi tắm trên địa bàn phường Vũng Tàu, Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), để phục vục tốt nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và dân khách, trước đó, các địa phương yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh khu vực bãi tắm chuẩn bị các dịch vụ, phương tiện để sẵn sàng đón khách.

Lượng khách sử dụng phương tiện xe gắn máy di chuyển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu ngày đầu nghỉ lễ tăng

Ông Phạm Khắc Tộ, Phó phòng Thể dục – Thể thao – Cứu hộ, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, trung tâm đã hoàn tất kiểm tra sự chuẩn bị của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch. Các doanh nghiệp đều niêm yết giá dịch vụ, có cảnh báo nguy hiểm dưới bãi tắm, cano và nhân viên trực cứu hộ… để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Trung tâm tập hợp 68 nhân viên ở 34 điểm để ứng trực, hướng dẫn du khách tắm biển an toàn; sử dụng 16 ca nô nước tuần tra, cứu vớt các trường hợp tai nạn trên biển (nếu có).

"Trang bị dụng cụ y yế, các loại thuốc, bông băng và 2 nhân viên y tế cùng 1 xe cứu thương túc trực 24/24 để xử lý các trường hợp tai nạn trong lúc tắm biển. Trường hợp nặng thì nhanh chống đưa vào bệnh viện để cứu chữa kịp thời", ông Tộ cho biết.

Các doanh nghiệp sẵn sàng nhân lực, ứng trực dưới bãi tắm bảo đảm người dân an tâm tắm biển

Theo UBND phường Vũng Tàu, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, địa phương dự kiến đón và phục vụ khoảng 200.000 - 300.000 lượt khách. Địa phương này xác định, mục tiêu không chỉ là phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Quan trọng hơn là bảo đảm một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.