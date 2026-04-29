Giao thông TP.HCM dịp lễ 30/4: Cửa ngõ ổn định, cao tốc ùn ứ nhẹ

Ghi nhận trong ngày 29/4, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (30/4 - 3/5), lượng lớn người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã bắt đầu di chuyển về các tỉnh.

Nhiều người dân rời khỏi TP.HCM, chở theo nhiều người và đồ đạc.

Dòng phương tiện đổ dồn về các cửa ngõ tăng đột biến nhưng nhìn chung giao thông vẫn diễn ra ổn định, phương tiện lưu thông thuận lợi và chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ ở một vài đoạn tuyến.

Cụ thể, trên các tuyến đường dẫn về miền Tây như Quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực huyện Bình Chánh cũ) và Quốc lộ 22, lượng xe đông đúc hơn ngày thường nhưng vẫn tương đối thông thoáng, không có hiện tượng kẹt xe kéo dài.

Phương tiện lưu thông thuận lợi tại khu vực cửa ngõ phía Tây Thành phố.

Riêng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số đoạn ngắn, đặc biệt là khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ).

Tương tự, tại cửa ngõ phía Đông, các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 22 và đường Mai Chí Thọ có mật độ phương tiện dày đặc nhưng xe vẫn di chuyển được. Tình trạng ùn ứ chủ yếu xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đặc biệt là khu vực gần các trạm thu phí.

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây ùn ứ cục bộ tại một số điểm.

Xét trên trục Bắc - Nam, nếu đại lộ Nguyễn Văn Linh ở phía Nam duy trì được sự thông thoáng, thì tuyến Quốc lộ 1A ở phía Bắc (đoạn đi qua khu vực Quận 12 cũ) lại xuất hiện nhiều điểm ùn ứ cục bộ.

Bên cạnh đó, các đầu mối giao thông lớn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận lượng hành khách tăng mạnh, dẫn đến ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.

Chỉ có một số điểm ùn tắc cục bộ tại đường quốc lộ 1A.

Dự báo đến tối ngày 29/4, lượng phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến với thêm nhiều điểm ùn tắc hơn.

Còn về tình hình những ngày tới, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, cho rằng lưu lượng xe trong khu vực nội đô sẽ có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nguy cơ ùn ứ cục bộ dễ xảy ra tại các điểm vui chơi, tập trung đông người như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 30/4, Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên cùng các trung tâm thương mại.

Công an TP.HCM sẽ tăng cường đảm bảo an toàn tại các điểm đông đúc để người dân vui chơi vào những dịp lễ Tết.

"Đáng chú ý, tại khu vực cảng Cát Lái, Hiệp Phước lưu lượng xe container dự kiến tăng cao, dễ phát sinh xung đột giao thông và ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường ra vào cảng. Sau kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông được dự báo gia tăng mạnh khi người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại TP.HCM. Đặc biệt các tuyến quốc lộ, cao tốc kết nối khu vực Đông, Tây Nam Bộ sẽ ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Một số điểm nóng có nguy cơ ùn tắc gồm nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai và khu vực hầm chui, tuyến vành đai" - Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Để hành trình nghỉ lễ được trọn vẹn, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm túc luật giao thông để hạn chế rủi ro tai nạn và ùn tắc.