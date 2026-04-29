中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giao thông TP.HCM dịp lễ 30/4: Cửa ngõ ổn định, cao tốc ùn ứ nhẹ

Thứ Tư, 18:09, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM diễn ra ổn định dù lượng xe tăng vọt trước kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT đã tăng cường túc trực, đồng thời cảnh báo nguy cơ ùn tắc cục bộ tại các khu vui chơi, bến cảng và áp lực sẽ tăng đột biến trong ngày người dân quay lại Thành phố.

 

Ghi nhận trong ngày 29/4, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (30/4 - 3/5), lượng lớn người dân sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã bắt đầu di chuyển về các tỉnh.

giao thong tp.hcm dip le 30 4 cua ngo on dinh, cao toc un u nhe hinh anh 1
Nhiều người dân rời khỏi TP.HCM, chở theo nhiều người và đồ đạc.

Dòng phương tiện đổ dồn về các cửa ngõ tăng đột biến nhưng nhìn chung giao thông vẫn diễn ra ổn định, phương tiện lưu thông thuận lợi và chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ ở một vài đoạn tuyến.

Cụ thể, trên các tuyến đường dẫn về miền Tây như Quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực huyện Bình Chánh cũ) và Quốc lộ 22, lượng xe đông đúc hơn ngày thường nhưng vẫn tương đối thông thoáng, không có hiện tượng kẹt xe kéo dài.

giao thong tp.hcm dip le 30 4 cua ngo on dinh, cao toc un u nhe hinh anh 2
Phương tiện lưu thông thuận lợi tại khu vực cửa ngõ phía Tây Thành phố.

Riêng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số đoạn ngắn, đặc biệt là khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ).

Tương tự, tại cửa ngõ phía Đông, các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 22 và đường Mai Chí Thọ có mật độ phương tiện dày đặc nhưng xe vẫn di chuyển được. Tình trạng ùn ứ chủ yếu xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đặc biệt là khu vực gần các trạm thu phí.

giao thong tp.hcm dip le 30 4 cua ngo on dinh, cao toc un u nhe hinh anh 3
Cao tốc Long Thành - Dầu Giây ùn ứ cục bộ tại một số điểm.

Xét trên trục Bắc - Nam, nếu đại lộ Nguyễn Văn Linh ở phía Nam duy trì được sự thông thoáng, thì tuyến Quốc lộ 1A ở phía Bắc (đoạn đi qua khu vực Quận 12 cũ) lại xuất hiện nhiều điểm ùn ứ cục bộ.

Bên cạnh đó, các đầu mối giao thông lớn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận lượng hành khách tăng mạnh, dẫn đến ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.

giao thong tp.hcm dip le 30 4 cua ngo on dinh, cao toc un u nhe hinh anh 4
Chỉ có một số điểm ùn tắc cục bộ tại đường quốc lộ 1A.

Dự báo đến tối ngày 29/4, lượng phương tiện giao thông sẽ tăng đột biến với thêm nhiều điểm ùn tắc hơn.

Còn về tình hình những ngày tới, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, cho rằng lưu lượng xe trong khu vực nội đô sẽ có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nguy cơ ùn ứ cục bộ dễ xảy ra tại các điểm vui chơi, tập trung đông người như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 30/4, Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên cùng các trung tâm thương mại.

giao thong tp.hcm dip le 30 4 cua ngo on dinh, cao toc un u nhe hinh anh 5
Công an TP.HCM sẽ tăng cường đảm bảo an toàn tại các điểm đông đúc để người dân vui chơi vào những dịp lễ Tết.

"Đáng chú ý, tại khu vực cảng Cát Lái, Hiệp Phước lưu lượng xe container dự kiến tăng cao, dễ phát sinh xung đột giao thông và ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường ra vào cảng. Sau kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông được dự báo gia tăng mạnh khi người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại TP.HCM. Đặc biệt các tuyến quốc lộ, cao tốc kết nối khu vực Đông, Tây Nam Bộ sẽ ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Một số điểm nóng có nguy cơ ùn tắc gồm nút giao An Sương, An Lạc, cầu Đồng Nai và khu vực hầm chui, tuyến vành đai" - Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Để hành trình nghỉ lễ được trọn vẹn, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm túc luật giao thông để hạn chế rủi ro tai nạn và ùn tắc.

Nguyễn Quang-Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các cửa ngõ tại TP.HCM đông đúc phương tiện. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu "nóng" khi lượng khách tăng cao.

Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều cửa ngõ giao thông thuận lợi

VOV.VN - Chiều 27/4, trong khi ùn ứ xuất hiện tại cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - vành đai 3, đường Cổ Linh, thì các cửa ngõ khác và tuyến đường nội đô Hà Nội có lượng xe vừa phải, đi lại thuận lợi.

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục