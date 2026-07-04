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Gió bão tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái, Quảng Ninh ứng phó ở mức cao

Thứ Bảy, 17:48, 04/07/2026
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VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến một số nhà dân và biển quảng cáo tại Móng Cái bị hư hỏng. Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sẵn sàng sơ tán người dân.

Tại khu vực Móng Cái, gió lớn đã làm bật một số cây nhỏ, gây tốc mái và làm hư hỏng biển quảng cáo của một số cơ nhà dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Cùng với đó, gần 70 xe ô tô và khoảng 60 phương tiện gồm tàu, xuồng, xe đặc chủng đã được bố trí ứng trực theo phương án, sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm khi có yêu cầu.

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Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Vân Đồn kiểm tra công tác phòng chống bão tại các khu nuôi trồng thủy sản

Tại các địa phương, công tác chuẩn bị di dời dân cũng đã được triển khai chủ động. Người dân trong khu vực có nguy cơ cao đã sẵn sàng phương án sơ tán khẩn cấp khi có lệnh.

Ông Trần Hữu Thành, người dân nuôi trồng thủy sản tại khu Hòn Cò, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi chằng, chống kiểm tra lồng bè ổn định hết; tàu bè chúng tôi gia cố từ 4 đến 5 dây cho một tàu để đảm bảo phòng chống, khi cán bộ có chỉ đạo thì chúng tôi di dời người luôn vào bờ".

Theo dự báo, từ khoảng 17 giờ ngày 4/7, do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực tuyến đảo. Trước nguy cơ hoàn lưu sau bão gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.  

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Tại khu vực Móng Cái ghi nhận sức gió cấp 7, cấp 8, gây mưa lớn trên diện rộng

Đặc khu Vân Đồn đang khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các công trình đang thi công, hồ đập và khu dân cư ven biển nhằm chủ động phương án bảo đảm an toàn. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân và du khách cập nhật kịp thời diễn biến của bão, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng, chống thiên tai của địa phương.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Đặc khu Vân Đồn cho biết: "Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, các phòng, ban chức năng của địa phương phân công chỉ huy, phân công lực lượng tham gia trực tiếp; huy động các phương tiện và yêu cầu trong buổi sáng nay là phải hoàn thành việc di dời người trên các nhà bè, lồng bè nuôi trồng thủy sản; Liên quan đến các nhà ở có nguy cơ tốc mái, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các thôn, các khu phố chủ động rà soát và xây dựng các kịch bản di dời sang các nhà của người thân hoặc trụ sở nhà văn hóa của khu. Chúng tôi đã cho kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện an ninh, an toàn".

 
Vũ Miền - Ngân Hà - Đỗ Hiền/VOV-Đông Bắc
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