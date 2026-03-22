Gió lốc gây thiệt hại tại xã Thu Lũm (Lai Châu)

Chủ Nhật, 21:17, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước diễn biến mưa dông, lốc xoáy có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, tỉnh Lai Châu đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình thời tiết và chủ động hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu, qua theo dõi ảnh radar thời tiết, ngày 22/3, các vùng các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, đồng thời có biện pháp bảo vệ người và tài sản.

Rất may dông lốc không gây thiệt hại về người.

Trước đó, ngày 21/3, trên địa bàn xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu xảy ra dông lốc, gió mạnh đã làm tốc mái hoàn toàn 2 nhà ở, 1 nhà bếp của người dân. Nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng, cây cối đổ vào nhà, gây hư hại tài sản… ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Lực lượng Đồn Biên phòng Thu Lũm, hỗ trợ người dân khắc phục, ổn định cuộc sống

Sau khi xảy ra dông lốc, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã khẩn trương cử lực lượng xuống địa bàn thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp đỡ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Thu Lũm cho biết, địa phương đang duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh. Chính quyền tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng.

Dông lốc đã làm đổ gãy cây cối, hư hỏng nhà và tài sản của người dân xã Thu Lũm... ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Hiện các địa phương trong tỉnh Lai Châu tiếp tục chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Lai Châu Gió lốc xã Thu Lũm dông lốc ở Lai Châu dông lốc tại Thu Lũm
Tin liên quan

Tài xế tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

