Gió mùa Đông Bắc gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 4/5

Thứ Hai, 08:13, 04/05/2026
VOV.VN - Hiện nay (4/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, đồng thời lan tới một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Do tác động của hình thái thời tiết này, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ phổ biến tại Đông Bắc Bộ dao động từ 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt từ 23-25 độ C, thời tiết mát mẻ rõ rệt so với những ngày trước.

Trên đất liền, trong ngày và đêm 4/5, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một phần Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc duy trì cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; Bắc Trung Bộ dao động từ 21-24 độ C.

Tại Hà Nội, sáng 4/5 có mưa rào và dông, một số nơi xuất hiện mưa to cục bộ, nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, trời mát.

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4–5, sáng có lúc đạt cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao từ 2,0-3,0m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, sáng 4/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ trên 40mm. Trong ngày, khu vực từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 50mm.

Đáng chú ý, mưa dông đi kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cũng được cảnh báo ở mức cao. Trên biển, tình trạng biển động có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền.

Người dân được khuyến nghị chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét và gió giật mạnh; gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Đối với ngư dân, nên hạn chế ra khơi trong điều kiện gió mạnh và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: không khí lạnh mưa dông Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Hà Nội gió Đông Bắc nhiệt độ giảm lũ quét sạt lở đất biển động
Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Nghệ An
VOV.VN - Chiều tối 3/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông trên diện rộng, nhiều nơi xảy ra mưa đá, gió giật mạnh, gây thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.

Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường ở Nghệ An, 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài
VOV.VN - Sét đánh trúng bể chứa mật mía khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy, gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp ở Nghệ An.

