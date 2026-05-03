Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Nghệ An

Tại xã Thành Bình Thọ, khoảng 17 giờ cùng ngày, xảy ra một trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, đi cùng sấm sét và gió giật mạnh. Nhiều viên đá có kích thước lớn, có viên to như quả trứng gà rơi xuống làm vỡ mái ngói, hư hỏng một số công trình và gây thiệt hại hoa màu. Người dân cho biết mưa đá tạo tiếng động lớn trên mái nhà, buộc nhiều người phải tìm nơi trú ẩn.

Những cục đá to trong trận mưa đá tại xã Thành Bình Thọ ngày 3/5

Dông lốc, mưa đá cũng xuất hiện tại một số địa phương khác như xã Mậu Thạch, phường Thái Hòa và một số xã thuộc huyện Yên Thành (cũ), gây ảnh hưởng trên diện rộng. Mưa đá khiến nhiều người đi xe máy phải dừng lại bên đường để tránh trú.

Tại xã Giai Xuân, mưa giông kèm sấm sét đã đánh trúng một trạm điện, làm đứt dây trung thế. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, tại xã Nhân Hòa, dông lốc, mưa đá và sét gây nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất. Đáng chú ý, sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy trên địa bàn, làm khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Riêng tại xã Thành Bình Thọ, dông lốc và mưa đá làm tốc mái, gây hư hỏng 193 nhà dân và 1 nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, hơn 112ha lúa và 20ha ngô bị gãy đổ, hư hại trên 70%.

Mái nhà dân bị hư hỏng sau mưa đá

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã yêu cầu các thôn, bản khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Người dân được khuyến cáo chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và khắc phục diện tích hoa màu bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An cảnh báo, trong thời gian tới, khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.