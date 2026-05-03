中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Nghệ An

Chủ Nhật, 22:06, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối 3/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông trên diện rộng, nhiều nơi xảy ra mưa đá, gió giật mạnh, gây thiệt hại về tài sản và sản xuất của người dân.

Tại xã Thành Bình Thọ, khoảng 17 giờ cùng ngày, xảy ra một trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, đi cùng sấm sét và gió giật mạnh. Nhiều viên đá có kích thước lớn, có viên to như quả trứng gà rơi xuống làm vỡ mái ngói, hư hỏng một số công trình và gây thiệt hại hoa màu. Người dân cho biết mưa đá tạo tiếng động lớn trên mái nhà, buộc nhiều người phải tìm nơi trú ẩn.

mua da, dong loc gay thiet hai tai nhieu dia phuong o nghe an hinh anh 1
Những cục đá to trong trận mưa đá tại xã Thành Bình Thọ ngày 3/5 

Dông lốc, mưa đá cũng xuất hiện tại một số địa phương khác như xã Mậu Thạch, phường Thái Hòa và một số xã thuộc huyện Yên Thành (cũ), gây ảnh hưởng trên diện rộng. Mưa đá khiến nhiều người đi xe máy phải dừng lại bên đường để tránh trú.

Tại xã Giai Xuân, mưa giông kèm sấm sét đã đánh trúng một trạm điện, làm đứt dây trung thế. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, tại xã Nhân Hòa, dông lốc, mưa đá và sét gây nhiều thiệt hại về tài sản và sản xuất. Đáng chú ý, sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy trên địa bàn, làm khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Riêng tại xã Thành Bình Thọ, dông lốc và mưa đá làm tốc mái, gây hư hỏng 193 nhà dân và 1 nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, hơn 112ha lúa và 20ha ngô bị gãy đổ, hư hại trên 70%.

mua da, dong loc gay thiet hai tai nhieu dia phuong o nghe an hinh anh 2
Mái nhà dân bị hư hỏng sau mưa đá

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã yêu cầu các thôn, bản khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Người dân được khuyến cáo chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và khắc phục diện tích hoa màu bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An cảnh báo, trong thời gian tới, khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: mưa đá dông lốc gây thiệt hại nghệ an.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 1/5, khiến nhiều nhà ở và hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 1/5, khiến nhiều nhà ở và hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ
Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ

VOV.VN - Chiều và tối ngày 2/5, tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân.

Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ

Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ

VOV.VN - Chiều và tối ngày 2/5, tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân.

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên
Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục