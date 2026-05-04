Thời tiết hôm nay 4/5: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi mưa rất to

Thứ Hai, 05:28, 04/05/2026
VOV.VN - Ngày 4/5, Hà Nội, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đồng loạt xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào rải rác, còn Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 3/5 đến ngày 5/5, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp. Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa to đến rất to trong đêm 3/5, sau đó xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào, dông rải rác từ chiều tối 3 đến sáng 4/5, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 4/5

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ đêm gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
VOV.VN - Đêm qua (2/5), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa kèm dông lốc, cục bộ có nơi xuất hiện mưa đá khiến 5 người bị thương.

VOV.VN - Hiện nay (3/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ.

VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

