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Giọt nước mắt chờ mong và chiến dịch lịch sử đưa các anh về với gia đình

Thứ Bảy, 06:00, 25/07/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm, TP. Đồng Nai đang thần tốc lấy mẫu ADN của thân nhân và hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Hàng ngàn mẫu gen được thu thập đang thắp lên niềm hy vọng cháy bỏng cho các gia đình sau mấy mươi năm mòn mỏi ngóng trông người thân trở về.

Khắc khoải ngóng trông người thân

Nhắc về hai người em trai hy sinh tại chiến trường Tam Kỳ, Quảng Nam giai đoạn 1966-1967, cụ Đỗ Thị Chung (86 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Đồng Nai) rưng rưng nước mắt. 

Suốt hàng chục năm sau ngày hòa bình, mẹ của cụ Chung lặn lội gõ cửa khắp các đơn vị bộ đội tìm nơi chôn cất con nhưng bặt vô âm tín. Nỗi nhớ thương khắc khoải cạn khô dòng lệ, khiến đôi mắt người mẹ già mù lòa cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nay, nhận được thông báo lấy mẫu ADN từ chính quyền, cụ Chung như được thắp lại niềm hy vọng dang dở của mẹ mình.

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Cụ Chung nhìn những khu hùng "Tổ quốc ghi công" mà rưng rưng nước mắt

"Bây giờ mà tìm được hài cốt của 2 em thì gia đình mừng lắm, không mong muốn gì hơn. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin sẽ tìm được các em. Có Đảng, Nhà nước đồng hành thì dù phải trèo núi hay băng rừng cũng sẽ làm được", cụ Chung chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nam (64 tuổi, ngụ phường Long Thành) suốt nhiều năm qua vẫn miệt mài đi qua các chiến trường từ miền Đông Nam Bộ đến tận Đồng bằng sông Cửu Long để tìm phần mộ cha là liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng, hy sinh năm 1962 và người anh trai Nguyễn Văn Bạch. 

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Bà Nguyễn Thị Nam (trái) chờ đợi kết quả ADN để sớm tìm được em và cha đã hy sinh

Qua bao lần hy vọng rồi thất vọng, đợt lấy mẫu gen lần này tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần to lớn cho gia đình bà.

"Gia đình đã tìm ở rất nhiều phần mộ vô danh tại các nghĩa trang nhưng vẫn không thấy. Nếu tìm được hài cốt rồi xét nghiệm ADN xác định đúng người thân thì tốt quá. Biết đâu người thân của mình đang nằm trong một ngôi mộ chưa có tên. Nếu tìm được thì gia đình mãn nguyện lắm. Chỉ mong biết nơi cha và anh yên nghỉ để đưa các anh về với gia đình", bà Nam bộc bạch.

Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn

Niềm khắc khoải của những gia đình như cụ Chung, bà Nam cũng chính là động lực thôi thúc các cấp chính quyền tại TP. Đồng Nai chạy đua với thời gian, quyết liệt hiện thực hóa Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin".

Tại phường Long Thành, 31 thân nhân liệt sĩ đã hoàn tất đăng ký và dự kiến được lấy mẫu vào ngày 25/7. 

Ông Bùi Viết Trình, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, toàn bộ lực lượng từ Công an, Y tế đến Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên đã được huy động tối đa để đảm bảo công tác này diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng tiến độ.

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Những ngày tháng Bảy tri ân này Đồng Nai đẩy mạnh công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công

Tại phường Long Bình, việc lấy mẫu cho 24 thân nhân cũng được ấn định từ ngày 23-25/7. Đặc biệt, địa phương đang tiến hành một khối lượng công việc khổng lồ, là thu thập mẫu sinh phẩm trực tiếp từ 1.067 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Đồng Nai. 

Tính đến nay, 917 mẫu hài cốt đã được lấy, trong đó 662 mẫu đã bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. 150 phần mộ đủ điều kiện còn lại đang được gấp rút hoàn thành trước ngày 25/7.

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Đoàn công tác Đảng uỷ phường Long Bình, TP.Đồng Nai thăm và động viên các thương binh nặng nhân ngày 27/7/2026

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình cho biết, song song với xét nghiệm gen, phường liên tục vận động các gia đình cung cấp thêm kỷ vật, hình ảnh làm tư liệu đối chiếu chéo, giúp rút ngắn thời gian xác minh. 

"Đây là trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm sớm trả lại tên cho các liệt sĩ và giúp thân nhân sớm tìm được người thân của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng, với Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin", sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của các gia đình", bà Hiền chia sẻ.

Tháng 7 tri ân, song song với các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" truyền thống, công tác thu nhận mẫu ADN tại Đồng Nai không chỉ dừng lại ở một chiến dịch. Đó là cuộc chạy đua với thời gian, là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với vòng tay của quê hương và gia đình.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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