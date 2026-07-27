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Gỡ khó lập dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học từ ngân sách

Thứ Hai, 20:18, 27/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.24/2026/NQ-CP ngày 26/7/2026 về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Nghị quyết, việc lập dự toán kinh phí hằng năm cho các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước tài trợ hoặc đặt hàng sẽ bao gồm kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ mở mới, các chương trình, nhiệm vụ đặc biệt phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, nhiệm vụ cấp bách và các nhiệm vụ khác theo nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

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Xử lý khó khăn, vướng mắc trong lập, giao dự toán cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đối với nhiệm vụ mở mới, dự toán được xác định trên cơ sở số lượng nhiệm vụ dự kiến và mức kinh phí bình quân của các năm trước, có tính đến thay đổi chính sách và yếu tố lạm phát, giảm phát. Trường hợp chưa có dữ liệu để tính toán, việc lập dự toán sẽ căn cứ vào đề xuất của các bộ, ngành và địa phương.

Nghị quyết cũng quy định việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập dựa trên khối lượng công việc, năng lực nhân sự, cơ sở vật chất và kết quả hoạt động của đơn vị. Trong thời gian chưa có quyết định mới về quyền tự chủ tài chính, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, đối với các bộ, ngành và địa phương chưa thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngân sách nhà nước sẽ được giao trực tiếp cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, thay vì phân bổ thông qua quỹ. Các nhiệm vụ chuyển tiếp cũng tiếp tục áp dụng cơ chế này cho đến khi hoàn thành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/7/2026 và được áp dụng cho đến khi Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật hết hiệu lực.

Diệp Thảo/VOV.VN
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