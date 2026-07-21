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Rà soát cung ứng sách giáo khoa, không để xảy ra thiếu sách đầu năm học

Thứ Ba, 16:46, 21/07/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ công tác in ấn, phát hành và cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm học sinh trên cả nước có đủ sách trước ngày 15/8, không để xảy ra tình trạng thiếu sách khi bước vào năm học 2026-2027. Dự kiến, hơn 204 triệu bản sách giáo khoa sẽ được phát hành phục vụ năm học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ công tác in ấn, phát hành và cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm học sinh trên cả nước có đủ sách trước khi bước vào năm học 2026-2027, không để xảy ra tình trạng thiếu sách tại bất kỳ địa phương nào.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, chỉnh lý và cập nhật nội dung sách giáo khoa theo yêu cầu của Hội đồng Quốc gia thẩm định và Bộ GD&ĐT, sẵn sàng phục vụ công tác phát hành cho năm học mới.

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Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập.

Để bảo đảm nguồn cung, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm, nâng cao chất lượng dự báo. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ chủ động tổ chức in ấn, đấu thầu và vận chuyển, bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến giáo viên, học sinh trước ngày 15/8.

Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành 204,47 triệu bản sách giáo khoa và 37,32 triệu bản sách bài tập.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở GD&ĐT sớm xây dựng kế hoạch sử dụng sách giáo khoa theo lộ trình, trước mắt ổn định việc sử dụng sách trong năm học 2026-2027, đồng thời chuẩn bị phương án cho năm học 2027-2028. Việc này sẽ giúp đơn vị chủ động in ấn, phát hành đúng số lượng, chủng loại, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu sách, tránh lãng phí.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để việc in ấn, phát hành và cung ứng sách giáo khoa được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm mọi học sinh đều có đủ sách trước khi năm học mới bắt đầu.

Thu Hằng/VOV.VN
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