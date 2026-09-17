“Bình dân học vụ số” ở Đồng Nai: Không hình thức, không chạy theo thành tích

Không để “Bình dân học vụ số” trở thành phong trào hình thức

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho rằng việc tiếp nhận Bộ học liệu là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Mục tiêu là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Văn Út, để biến tiềm năng và cơ hội thành những giá trị cụ thể, Đồng Nai phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới.

“Bình dân học vụ số” ở Đồng Nai sẽ nói không hình thức, không thành tích

Ông Út đánh giá, “Bộ học liệu đa phương tiện” có ý nghĩa thiết thực đối với phong trào “Bình dân học vụ số”, không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là công cụ phổ cập tri thức số, hình thành kỹ năng số, văn hóa số và thói quen học tập suốt đời. Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có thể trở thành những công dân số gương mẫu, từ đó lan tỏa kỹ năng số đến cộng đồng và toàn xã hội.

TP Đồng Nai xác định “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường của Quốc hội bàn giao Bộ học liệu đa phương tiện cho Đồng Nai

Tinh thần triển khai là toàn dân, toàn diện, bao trùm và thực chất. Người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm, là chủ thể; khả năng ứng dụng và sản phẩm đầu ra là thước đo hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, từ 17/9 Đồng Nai chính thức phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình bình dân học vụ số trong toàn hệ thống chính trị.

"Đây không phải là bắt đầu lại phong trào, mà là giai đoạn tăng tốc để mở rộng phạm vi nâng cao chất lượng học tập; hình thành kỹ năng và thúc đẩy ứng dụng vào công việc. Mục tiêu là 100% cán bộ trong khu vực công thuộc diện tham gia hoàn thành các chuyên đề, nội dung đề ra theo kế hoạch. Tiến độ học tập phải được theo dõi hàng tuần bằng dữ liệu trên nền tảng và gắn với trách nhiệm người đứng đầu nơi làm tốt phải được biểu dương, nơi chậm phải được hỗ trợ, chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết, không để tình trạng học hình thức, học theo thành tích", ông Nguyễn Văn Út nói.

Chuyển đổi số phải bắt đầu từ mỗi người

Cũng tại hội nghị, UBND TP Đồng Nai và Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và “Bình dân học vụ số”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng hợp tác giữa hai bên phải tạo ra những sản phẩm cụ thể. Sản phẩm đầu tiên là mục tiêu 100% cán bộ, công chức hoàn thành chương trình đào tạo trực tuyến trong 100 ngày.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong phong trào "Bình dân học vụ số"

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đây sẽ là sản phẩm đầu tiên để khẳng định mô hình, từ đó có thể triển khai rộng hơn trên phạm vi cả nước. Bộ học liệu đa phương tiện chỉ thực sự có giá trị khi được mở ra trên điện thoại của từng Bí thư chi bộ, từng Khu phố, từng thành viên của tổ công nghệ cộng đồng, từng cán bộ cấp xã.

Ông Chiến cho rằng, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã vẽ ra cho Đồng Nai một tầm nhìn đầy khát vọng. Đến năm 2035, Đồng Nai là một đô thị động lực của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logictics, kinh tế hàng không, dịch vụ chất lượng cao của quốc gia, khu vực… và những định hướng này không dành cho những người thiếu khát vọng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị sáng 17/9

Do đó, Đồng Nai phải có những cán bộ xã dám nói không với những nền tảng không cần thiết, những phần mềm không cần thiết... Đồng thời, người cán bộ Sở khoa học -Công nghệ dám trả lại một hồ sơ không đạt yêu cầu, người lãnh đạo dám công bố một chỉ tiêu chưa đạt, thay vì làm đẹp số liệu.

"Đồng Nai đã có đủ 3 điều kiện hội tụ trong một chu kỳ 5 năm tới: một cảng hàng không quốc tế, khung thể chế vượt trội, một nền tảng công nghiệp đủ lớn. Một việc duy nhất còn thiếu và cũng việc là duy nhất mà Đồng Nai hoàn toàn làm chủ, đó là ý chí đi đến cùng. Thường trực Ủy ban Khoa học -Công nghệ -Môi trường của Quốc hội cam kết đồng hành với Đồng Nai trên chặng đường ấy. Sẽ thẳng thắn khi cần thẳng thắn, kết nối khi cần kết nối và luôn đo hợp tác bằng sản phẩm không bằng biên bản", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.