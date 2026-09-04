Cà Mau thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giáo dục

Ngày 4/9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Báo cáo từ UBND tỉnh, đến ngày 19/8, địa phương đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 cơ sở (tương đương 51,88%). Đáng chú ý, 19/64 xã, phường đã thu gọn theo hướng mỗi cấp học chỉ còn một trường.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong sắp xếp cơ sở giáo dục

Cụ thể, bậc mầm non giảm 102 cơ sở (còn 94 cơ sở); cấp tiểu học giảm mạnh nhất với 197 cơ sở (còn 110 cơ sở); cấp THCS và tiểu học-THCS còn 104 cơ sở (giảm 70); khối THPT còn 43 trường (giảm 6).

Hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên thu gọn từ 8 xuống còn 1 trung tâm; các trường chuyên biệt còn 4 cơ sở (giảm 1); giáo dục nghề nghiệp còn 2 trường cao đẳng (giảm 4). Riêng Trường Đại học Bạc Liêu được giữ nguyên nhưng kiện toàn tổ chức bên trong để đáp ứng yêu cầu mới.

Cùng với tinh gọn đầu mối, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn 24.197 người (giảm 158 người). Trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng giảm 634 người, hiện còn 1.005 người.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý chấp nhận thay đổi vị trí công tác vì lợi ích chung. Ông Hải nêu rõ, việc hoàn thành sắp xếp mới chỉ là kết quả bước đầu, điều quan trọng nhất là phải bảo đảm mục tiêu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên” và nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

Ngành giáo dục Cà Mau cần thực hiện tốt chuyển đổi số và ứng dụng AI

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và AI, song phải lấy con người làm trung tâm, thực hiện có chọn lọc và phù hợp với thực tiễn. Phải đưa AI thành công cụ hỗ trợ người thầy và học sinh, tuy nhiên tuyệt đối không để AI thay thế vai trò của người thầy cũng như không làm mất đi tính nhân văn của giáo dục.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị nhà trường để hiệu trưởng thực sự là người chịu trách nhiệm về chất lượng. Ngành giáo dục cần chú trọng phát triển năng lực, tư duy độc lập của học sinh, không chạy theo thành tích và cũng không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn hay khoảng cách địa lý.