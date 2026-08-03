Hà Nội ban hành Đề án nâng cao hiệu lực HĐND, xây dựng HĐND số đến năm 2031

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Đề án số 14-ĐA/TU ngày 22/7/2026 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo”; đồng thời thống nhất chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

24 chỉ tiêu được lượng hóa, đánh giá kết quả hoạt động của toàn hệ thống HĐND hai cấp

Đề án được xây dựng trên 5 quan điểm chỉ đạo, 6 điểm mới đột phá, 5 mục tiêu trụ cột, 24 chỉ tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng HĐND các cấp hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xây dựng HĐND số, nâng cao chất lượng giám sát và phục vụ người dân

Theo Đề án, đến năm 2031, Hà Nội tập trung thực hiện 5 mục tiêu trọng tâm, gồm: nâng cao chất lượng quyết định và kiến tạo thể chế; tăng cường hiệu lực giám sát, chất vấn và kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới công tác dân nguyện, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng gần dân, sát dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng HĐND số; đồng thời xây dựng đội ngũ đại biểu và cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nổi bật của Đề án là 24 chỉ tiêu được lượng hóa, chia thành 6 nhóm, làm căn cứ đánh giá kết quả hoạt động của toàn hệ thống HĐND hai cấp.

Ở lĩnh vực xây dựng nghị quyết, thành phố đặt mục tiêu 100% hồ sơ trình HĐND phải được đánh giá đầy đủ tác động chính sách trên cơ sở dữ liệu thực tiễn; 100% nghị quyết không bị hủy bỏ hoặc sửa đổi do lỗi chủ quan; trên 95% chính sách sau ban hành đạt mục tiêu đề ra.

Đối với hoạt động giám sát, 100% kết luận giám sát, chất vấn sẽ được quản lý trên hệ thống số; trên 95% kiến nghị sau giám sát được giải quyết đúng hạn; toàn bộ nội dung cần tái giám sát phải được tổ chức thực hiện.

Trong công tác dân nguyện, Hà Nội phấn đấu trên 90% kiến nghị của cử tri được giải quyết đúng thời hạn, trên 95% kiến nghị được tổng hợp và trả lời đúng hạn; 100% hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư được quản lý trên môi trường số.

Đặc biệt, về chuyển đổi số, thành phố đặt mục tiêu 100% hoạt động của HĐND được thực hiện trên nền tảng số; 100% kỳ họp tổ chức theo mô hình "không giấy"; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Bên cạnh đó, 100% đại biểu HĐND chuyên trách sẽ được đánh giá bằng hệ thống chỉ số hiệu quả (KPI), đồng thời HĐND các cấp phải ban hành kế hoạch triển khai, định kỳ đánh giá, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Chuyển đổi số là phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động

Song hành với Đề án số 14, Hà Nội cũng triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tập trung ứng dụng công nghệ số trong công tác chuẩn bị, điều hành kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tập trung ứng dụng công nghệ số trong công tác chuẩn bị, điều hành kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, hai Đề án có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ. Nếu Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động đặt ra yêu cầu về chất lượng thì chuyển đổi số chính là công cụ để hiện thực hóa mục tiêu đó theo hướng khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn.

Bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, để các nghị quyết sát thực tiễn, công tác giám sát đi đến cùng vấn đề, còn ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời. HĐND hai cấp cần sớm cụ thể hóa các Đề án thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng địa phương và đưa các nền tảng số vào vận hành đồng bộ, trở thành phương thức làm việc thường xuyên của cơ quan dân cử.

Đánh giá cao việc HĐND thành phố chủ động triển khai hai Đề án, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu thành nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá, xếp loại hằng năm. Theo Bí thư Thành ủy, việc triển khai hiệu quả hai Đề án sẽ góp phần xây dựng HĐND hai cấp của Thủ đô theo hướng hiện đại, thông minh, minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân trong giai đoạn phát triển mới.