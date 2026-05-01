中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải (pickup) hoạt động 24/24h

Thứ Sáu, 04:17, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối với xe ô tô tải pickup, đây là điểm mới đáng chú ý trong Quyết định 52 khi các loại xe pickup chính thức được phép hoạt động 24/24h trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Ngày 30/4, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quyết định số 52 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01. Văn bản mới này mang đến những điều chỉnh quan trọng nhằm tối ưu hóa công tác quản lý giao thông đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vận tải đặc thù. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2026.

ha noi chinh thuc cho phep xe ban tai pickup hoat dong 24 24h hinh anh 1
Xe bán tải pickup được phép hoạt động tại Hà Nội 24/24h thay vì hoạt động theo khung giờ như Quyết định 01 trước đây.

Cập nhật phạm vi và thời gian hoạt động của phương tiện

Quyết định 52 căn cứ trên các luật mới nhất như Luật Đường bộ 2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý. Một trong những nội dung trọng tâm là việc điều chỉnh khu vực và khung giờ hoạt động của nhiều loại hình phương tiện.  

Đối với xe ô tô tải pickup: Đây là điểm mới đáng chú ý khi các loại xe pickup chính thức được phép hoạt động 24/24h trên địa bàn thành phố.  

Xe tải thông dụng dưới 2 tấn: Nhóm xe này chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trong trường hợp cấp thiết cần lưu thông vào giờ cao điểm, phương tiện phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.  

Xe ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng: Các loại xe như xe xi téc (xăng dầu, khí), xe trộn bê tông, xe cần cẩu, xe kéo xe... chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. Nếu muốn hoạt động ngoài khung giờ này, đơn vị phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Sở Xây dựng.  

Xe chở rác: Quy định khung giờ hoạt động từ 19h30 đến 06h00 sáng hôm sau. Mọi hoạt động ngoài giờ này đều cần văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng.  

Xe phục vụ dịch vụ công ích: Các loại xe như xe tưới cây, xe cắt tỉa cây xanh, xe duy tu chiếu sáng... được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp làm việc trong giờ cao điểm phải được Sở Xây dựng cấp phép.  

Đối với xe vận chuyển hành khách, Quyết định 52 quy định các loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 29 chỗ trở xuống (không tính lái xe) được phép hoạt động 24/24h.  

Xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm: Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Muốn lưu thông trong giờ cao điểm cần có văn bản chấp thuận từ Công an Thành phố.  

Xe trung chuyển hành khách: Được phép hoạt động 24/24h nhưng bắt buộc phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu theo quy định.  

Ngoài quy định về phương tiện, Quyết định 52 cũng điều chỉnh, bổ sung cụ thể danh mục các đoạn đường phương tiện được phép hoạt động trong khu vực hạn chế nhằm giảm ùn tắc và bảo vệ hạ tầng bao gồm: Đường Nguyễn Văn Cừ (từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn); Đoạn đường Ngọc Lâm, Ngô Gia Khảm; Đường Bắc Thăng Long - Vực Dê và đường Phương Trạch; Đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát, Tam Trinh, Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến nút giao Đường 70); Các tuyến đường CN3, CN4, CN5 và đường Thanh Lâm.  

Cải cách thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ

Quyết định 52 cũng quy định nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân, Thành phố Hà Nội đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý.  

Thành phần hồ sơ xin chấp thuận bao gồm văn bản đề nghị theo mẫu, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, hợp đồng vận chuyển và các tài liệu liên quan để xác định mục đích vận chuyển. 

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra ngay trong ngày làm việc. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nếu hồ sơ chưa đầy đủ. Thời gian trả kết quả rút ngắn chỉ còn trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Hoàng Lâm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường xe bán tải “nóng” sau thông tin bị hạn chế vào nội đô

VOV.VN - Thời gian gần đây, thông tin xe bán tải bị hạn chế vào nội đô đang là chủ đề nóng và đã có nhưng tác động lên cả thị trường xe mới và đã qua sử dụng.

Nhiều ý kiến xung quanh quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội
Nhiều ý kiến xung quanh quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội

VOV.VN - Quy định hạn chế xe bán tải lưu thông nội đô Hà Nội theo Quyết định 01/2026 đang tạo nhiều tranh luận. Trong khi cơ quan quản lý tiếp tục đánh giá tác động, người dân, doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp thực tế sử dụng.

Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm
Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại xe bán tải (pickup) đã được quy định từ năm 2003, không phải quy định mới; các tranh luận gần đây chủ yếu liên quan đến hạn chế lưu thông nội đô Hà Nội, không thuộc thẩm quyền đăng kiểm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục