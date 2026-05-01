Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải (pickup) hoạt động 24/24h

Ngày 30/4, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quyết định số 52 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01. Văn bản mới này mang đến những điều chỉnh quan trọng nhằm tối ưu hóa công tác quản lý giao thông đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vận tải đặc thù. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2026.

Xe bán tải pickup được phép hoạt động tại Hà Nội 24/24h thay vì hoạt động theo khung giờ như Quyết định 01 trước đây.

Cập nhật phạm vi và thời gian hoạt động của phương tiện

Quyết định 52 căn cứ trên các luật mới nhất như Luật Đường bộ 2024 và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý. Một trong những nội dung trọng tâm là việc điều chỉnh khu vực và khung giờ hoạt động của nhiều loại hình phương tiện.

Đối với xe ô tô tải pickup: Đây là điểm mới đáng chú ý khi các loại xe pickup chính thức được phép hoạt động 24/24h trên địa bàn thành phố.

Xe tải thông dụng dưới 2 tấn: Nhóm xe này chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trong trường hợp cấp thiết cần lưu thông vào giờ cao điểm, phương tiện phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng: Các loại xe như xe xi téc (xăng dầu, khí), xe trộn bê tông, xe cần cẩu, xe kéo xe... chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. Nếu muốn hoạt động ngoài khung giờ này, đơn vị phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Sở Xây dựng.

Xe chở rác: Quy định khung giờ hoạt động từ 19h30 đến 06h00 sáng hôm sau. Mọi hoạt động ngoài giờ này đều cần văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng.

Xe phục vụ dịch vụ công ích: Các loại xe như xe tưới cây, xe cắt tỉa cây xanh, xe duy tu chiếu sáng... được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp làm việc trong giờ cao điểm phải được Sở Xây dựng cấp phép.

Đối với xe vận chuyển hành khách, Quyết định 52 quy định các loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 29 chỗ trở xuống (không tính lái xe) được phép hoạt động 24/24h.

Xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm: Chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Muốn lưu thông trong giờ cao điểm cần có văn bản chấp thuận từ Công an Thành phố.

Xe trung chuyển hành khách: Được phép hoạt động 24/24h nhưng bắt buộc phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu theo quy định.

Ngoài quy định về phương tiện, Quyết định 52 cũng điều chỉnh, bổ sung cụ thể danh mục các đoạn đường phương tiện được phép hoạt động trong khu vực hạn chế nhằm giảm ùn tắc và bảo vệ hạ tầng bao gồm: Đường Nguyễn Văn Cừ (từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn); Đoạn đường Ngọc Lâm, Ngô Gia Khảm; Đường Bắc Thăng Long - Vực Dê và đường Phương Trạch; Đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát, Tam Trinh, Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến nút giao Đường 70); Các tuyến đường CN3, CN4, CN5 và đường Thanh Lâm.

Cải cách thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ

Quyết định 52 cũng quy định nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân, Thành phố Hà Nội đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý.

Thành phần hồ sơ xin chấp thuận bao gồm văn bản đề nghị theo mẫu, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, hợp đồng vận chuyển và các tài liệu liên quan để xác định mục đích vận chuyển.

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra ngay trong ngày làm việc. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nếu hồ sơ chưa đầy đủ. Thời gian trả kết quả rút ngắn chỉ còn trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.