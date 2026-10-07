Hà Nội chuẩn bị đưa cây xanh lên trụ cầu, hầm chui và nhà chờ xe buýt

Trong bối cảnh quỹ đất dành cho không gian công cộng ngày càng hạn chế, TP Hà Nội đang nghiên cứu các giải pháp tích hợp cây xanh vào những công trình hạ tầng sẵn có, qua đó tăng diện tích mảng xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường đô thị.

Hà Nội dự kiến thí điểm phủ xanh trụ đường sắt, cầu vượt và hầm chui.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế và triển khai thí điểm tại ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm.

Theo phương án thí điểm, mô hình phủ xanh được triển khai tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt.

Ba nhà chờ xe buýt được lựa chọn gồm nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ số 69 Lý Thường Kiệt.

Đối với các trụ cầu đường sắt trên cao, phương án được nghiên cứu theo hướng lắp đặt hệ khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ. Hệ thống này không khoan, đục vào kết cấu bê tông, nhằm hạn chế tác động đến công trình hiện hữu.

Cây xanh được ưu tiên trồng tại chân trụ, sau đó dẫn leo quanh thân trụ. Chiều cao và hướng phát triển của cây được kiểm soát để không vươn lên khu vực dầm cầu hoặc các thiết bị kỹ thuật. Cách làm này vừa tạo thêm mảng xanh quanh các trụ cầu, vừa bảo đảm thuận lợi cho công tác kiểm tra, bảo trì công trình theo định kỳ.

Phối cảnh trồng cây leo quanh trụ cầu đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông, tại khu vực đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal city). Ảnh Sở Xây dựng Hà Nội.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, diện tích nghiên cứu phủ xanh khoảng 200 m² giàn leo dọc theo nhịp kiến trúc. Thành hầm dự kiến được bố trí các chậu cây dạng module với tổng chiều dài khoảng 300m. Cây được lựa chọn theo hướng trồng rủ phía trong, với chiều dài được khống chế khoảng 2-3 m. Hệ thống tưới chuyên dụng cũng được lắp đặt nhằm hạn chế tình trạng nước tưới làm bẩn thành và tường hầm.

Đối với cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, việc bố trí cây xanh cũng nằm trong mô hình thí điểm nhằm tăng mảng xanh tại các công trình hạ tầng giao thông. Tại các nhà chờ xe buýt được lựa chọn, bồn cây sẽ được bố trí phía sau hoặc hai bên nhà chờ, bảo đảm không chiếm dụng lối đi của người dân. Các vị trí này được kết hợp với hệ khung cáp nhẹ để tạo điều kiện cho cây leo phát triển lên vách và mái nhà chờ.

Việc lựa chọn các trụ cầu, hầm chui, cầu vượt và nhà chờ xe buýt để thí điểm phủ xanh được xem là giải pháp tận dụng những không gian hạ tầng sẵn có trong đô thị, trong điều kiện quỹ đất dành cho cây xanh và không gian công cộng còn hạn chế.

Mô hình này hướng tới việc tăng cường mảng xanh mà không làm thay đổi đáng kể chức năng chính của các công trình giao thông. Các yêu cầu về an toàn kết cấu, khả năng tiếp cận để kiểm tra, bảo trì và bảo đảm lối đi cho người dân được đặt ra trong quá trình thiết kế, triển khai.

Theo định hướng của thành phố, việc tích hợp cây xanh vào các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng không gian, cải thiện cảnh quan và môi trường. Đây cũng là một trong những giải pháp Hà Nội đang triển khai nhằm tăng diện tích cây xanh, từng bước hình thành hệ thống hạ tầng sinh thái gắn với quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững.