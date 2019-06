Hà Nội có thêm 4 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự kiến, 4 tuyến buýt CNG bao gồm Kim Lũ (huyện Sóc Sơn)-Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm); Cầu Giấy-Tam Hiệp (huyện Thanh Trì); Nhổn (quận Bắc Từ Liêm)-Thọ An (huyện Đan Phượng); Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông)-Hoài Đức.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch.

Trước đó, vào tháng 8/2018, 3 tuyến buýt sử dụng khí CNG đầu tiên đã đưa vào khai thác sử dụng gồm các tuyến CNG01 (Bến xe Mỹ Đình-Bến xe Sơn Tây); tuyến CNG02 (Bến xe Yên Nghĩa-Khu đô thị Đặng Xá); tuyến CNG03 (Bệnh viện bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2-Khu đô thị Times City).



CNG là khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu là CH4-metane (chiếm 85-95%); do thành phần đơn giản dễ xử lý để loại bỏ các hợp chất độc hại nên khi đốt nhiên liệu này không giải phóng nhiều khí độc SO2, NO2, CO… và hầu như không bụi so với các nhiên liệu khác./.