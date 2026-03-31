Hà Nội đang thi công 2 bể ngầm và dự án tiêu thoát nước: Liệu mùa mưa có đỡ ngập?

Mưa dông đầu tuần, Hà Nội tái diễn nỗi lo ngập úng

Thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa lớn, song ông Vũ Văn Thịnh, ở Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội vẫn khá bất ngờ khi trận mưa dông xảy ra đêm 29, sáng 30/3 đã làm khu vực hồ Văn Quán bị ngập khá sâu. Có lúc mực nước chỉ cách 5cm nữa là tràn vào nhà:"Dân khổ lắm. Suốt ngày phải kê đồ đạc, không thì vài hôm phải thau bể nước một lần. Cái này nó gọi là cục bộ mà. Kể mà mỗi khu vực ấy phải có một cái thu nước vào thì nó mới được".

Hình ảnh khu vực Ciputra ngập nước vào sáng nay (30/3) được thính giả gửi về VOVGT.

Theo ghi nhận của tổng đài VOVGT, trận mưa dông xảy ra đêm 29, sáng 30/3 đã khiến hàng loạt tuyến phố như: đường Nguyễn Trãi, Võ Chí Công, đường 32… bị ngập cục bộ. Một số người dân phản ánh, do tình trạng ngập lụt, việc đi lại sáng đầu tuần khó khăn hơn nhiều: "Khi có mưa to một chút là trong nội khu ngập ở tất cả các khu vực, đi học, đi làm rất khó khăn. Kể cả việc đi xe máy, ô tô hay là bắt xe ôm công nghệ đều rất khó".

"Đường Võ Chí Công ở đây thì mưa to, mưa kéo dài rất dễ bị ngập. Thậm chí thời gian ngập còn kéo dài cả ngày".

Bởi vậy, nhiều người dân đều kỳ vọng vào các dự án chống ngập đang triển khai sẽ cải thiện tình trạng úng ngập trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các dự án xây dựng bể ngầm tại chợ Hàng Da, khu vực cầu Đuống.

Chị Nguyễn Thị Hiền, một người dân sinh sống, buôn bán lâu năm gần chợ Hàng Da vui mừng cho biết: "Không biết sau này như thế nào, nhưng mong muốn là phải làm để cho khỏi ngập lụt cho dân ở dưới phố Đường Thành, Nhà Hỏa này người ta đỡ khổ, mỗi lần người ngập lụt phải lội ra bẩn".

Dự án được thực hiện cuốn chiếu từ phố Nguyễn Văn Tố trở về khu vực chợ Hàng Da. Ảnh: Hà Nội mới

Một số người dân cũng kỳ vọng, các dự án chống ngập sẽ sớm phát huy hiệu quả:

"Tháng 6 năm ngoái là lụt từ đây đến nhà Hoả, lụt không thể đi nổi. Hy vọng rằng làm cái bể chống úng này năm nay khả năng là không bị lụt nữa".

"Nhà nước triển khai làm cái này quá hợp lý rồi. Người dân xung quanh đây này đều được đỡ ngập. Mong rằng Nhà nước có những công trình tốt cho dân như này".

"Mong là sẽ có những hệ thống thoát nước hay những bể ngầm để người dân có thể đi làm thuận tiện hơn".

Hà Nội đẩy nhanh 12 dự án chống ngập, kỳ vọng giảm úng từ mùa mưa 2026

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Thành phố hiện đang triển khai 12 dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn. Trong đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội, thuộc Sở Xây dựng thực hiện 3 dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai 7 dự án, cùng 2 dự án theo hình thức PPP (hợp tác công – tư).

Hiện tại, các công trình như: dự án cụm công trình đầu mối Yên Nghĩa - trạm bơm tiêu thoát nước khẩn cấp phía Tây Thủ đô; dự án cải tạo kênh Thụy Phương; Tuyến cống từ phố Hoàng Minh Thảo và đường Võ Chí Công dẫn nước về sông Tô Lịch; đường Hoàng Minh Thảo, dự án cống hộp dọc đường Võ Chí Công; khu vực sông Tô Lịch... đều đang được gấp rút thi công. Dự kiến trong quý II và III/2026, hàng loạt dự án thoát nước, chống ngập sẽ hoàn thành.

Công trường thi công bể ngầm tại khu vực dốc cầu Đuống cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành vào cuối tháng 3-2026. Ảnh: Hà Nội mới

Ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và quản lý hệ thống, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP. Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang triển khai một số dự án chống úng ngập cục bộ trên 5 tuyến phố, gồm: phố Nguyễn Trãi; tuyến Quang Trung - Tràng Thi; phố Lý Thường Kiệt; trục Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh. Các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/4 năm nay.

Đặc biệt, hai bể ngầm chống úng ngập đang được xây dựng tai chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và dốc cầu Đuống (xã Phù Đổng). Theo ông Võ Phương Nam, ác bể ngầm này có sức chứa từ 2.000 - 2.500m3, có khả năng chống ngập cho khu vực lân cận với những trận mưa lớn, có cường độ từ 50 -75mm/h:

"Đối với hai bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da và gầm cầu chui Bắc sông Đuống, thì theo tiến độ thi công, dự kiến hai bể này sẽ hoàn thành trước 30/4/2026, giúp giải quyết úng ngập cho các khu vực lân cận như Ngã 5 Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, khu vực phố Phùng Hưng và thu lượng nước tương đối lớn trên mặt đường Thiên Đức, giúp giảm thiểu thời gian và mức độ ngập khi có mưa lớn".

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, việc sử dụng bể ngầm chứa nước là một trọng những giải pháp nhằm giảm thiểu và chống ngập úng đô thị bền vững và đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, việc sử dụng bể ngầm chứa nước nhằm chống ngập với quy mô nhỏ cũng đã được áp dụng tại một số đô thị ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hỗ trợ tức thời cho một số đường phố thường xuyên bị ngập.

Theo PGS Nguyễn Hồng Tiến, bể ngầm là một giải pháp hữu hiệu để chống úng ngập, nhưng cũng đòi hỏi phải kết nối hiệu quả với hệ thống thoát nước của đô thị:"Khu vực chợ Hàng Da chẳng hạn, từ trước đã được xác định là khu vực bị ngập úng và nước xung quanh thường đổ về khi mưa lớn. Bởi thế, việc lựa chọn bể ngầm với quy mô vừa phải cũng có tác dụng giảm ngập tức thời tại thời điểm mưa lớn xảy ra".

Tuy nhiên, theo PGS. TS Nguyễn Hồng Tiến, cùng với việc xây dựng bể ngầm, cải thiện hệ thống thoát nước, Thành phố cũng cần cải tạo một số hồ điều hòa hiện có, chống lấn chiếm, chống xả rác, kết hợp với việc thường xuyên nạo vét hệ thống cống xung quanh nhằm tăng khả năng trữ nước và tiêu thoát nước khi mưa lớn. Khi kết hợp nhiều giải pháp, nguy cơ chống ngập khi mưa lớn tại Hà Nội mới được cải thiện.