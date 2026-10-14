Hà Nội đặt nông nghiệp trong tổng thể phát triển Thủ đô và liên kết Vùng Thủ đô

Sáng 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với nông dân Thủ đô năm 2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết đến cùng những kiến nghị của nông dân; xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và trách nhiệm thực hiện, không để việc trả lời tại Hội nghị thay thế cho kết quả tháo gỡ khó khăn trong thực tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị.

Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với quy hoạch và tầm nhìn phát triển Thủ đô

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và đời sống của bà con nông dân; đồng thời cảm ơn Hội Nông dân Thành phố, các sở, ngành, địa phương đã chuẩn bị và tham gia đối thoại với tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Qua các ý kiến tại Hội nghị, ông Vũ Đại Thắng chỉ ra ba nhóm vấn đề lớn cần tập trung giải quyết: những khó khăn về đất đai, quy hoạch, hạ tầng sản xuất, phòng, chống thiên tai và bảo đảm sinh kế trong quá trình đô thị hóa; yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể và liên kết tiêu thụ nông sản; cùng những vấn đề dài hạn về chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển làng nghề, tổ chức lại không gian nông thôn và nâng cao đời sống người nông dân.

Nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức lại không gian đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng nông nghiệp, nông dân và nông thôn Thủ đô cũng đang đứng trước những thay đổi lớn. Một bộ phận đất nông nghiệp sẽ chuyển sang phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng; cơ cấu lao động nông thôn tiếp tục chuyển dịch, nhiều làng quê trở thành một phần của không gian đô thị.

Đây là xu thế tất yếu, song phải được quản lý, tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của người dân.

Định hướng phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội phải đặt nông nghiệp trong tổng thể phát triển Thủ đô và liên kết Vùng Thủ đô. Với đặc điểm của một đô thị lớn, Thành phố không thể phát triển nông nghiệp theo hướng mở rộng diện tích hay chạy theo sản lượng, mà phải chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, có giá trị kinh tế và hiệu quả sử dụng đất lớn.

Cùng với đó, Hà Nội cần phát huy vai trò trung tâm về khoa học công nghệ, giống, chế biến, logistics, thương mại và tiêu thụ nông sản; tăng cường liên kết với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, không nhất thiết sản phẩm nào Hà Nội cũng phải tự sản xuất, nhưng Thành phố phải chủ động tổ chức được chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định cho người dân Thủ đô, đồng thời tạo thị trường và động lực phát triển cho nông nghiệp của cả vùng.

Đối với quá trình đô thị hóa, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu gắn phát triển đô thị với tổ chức lại không gian nông thôn, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong quy hoạch và phát triển Hà Nội thời gian tới, cần quan tâm đúng mức đến mô hình "làng trong phố, phố trong làng".

Phát triển đô thị hiện đại không đồng nghĩa với việc xóa đi những giá trị của làng quê truyền thống. Các làng cổ, làng nghề, không gian văn hóa cộng đồng, cảnh quan sinh thái và những giá trị truyền thống cần được bảo tồn, khai thác hợp lý, đồng thời bổ sung hạ tầng, dịch vụ và điều kiện sống văn minh, hiện đại. Các khu vực đô thị mới cũng cần có không gian xanh, không gian sinh thái, hoạt động văn hóa cộng đồng và sự kết nối với những giá trị truyền thống của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý, những yêu cầu này phải được tính toán ngay từ khâu quy hoạch, không chờ đến khi đô thị hình thành mới đặt vấn đề bảo tồn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Bảo đảm sinh kế, việc làm và thu nhập cho nông dân trong quá trình đô thị hóa

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đặc biệt nhấn mạnh là bảo đảm sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân khi cơ cấu kinh tế và không gian đô thị thay đổi.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, quá trình phát triển không chỉ đặt ra yêu cầu chuyển đổi đất đai, chuyển đổi mô hình sản xuất mà quan trọng hơn là phải tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Những vấn đề thiết thực như hộ nông dân sau khi thu hồi đất sẽ làm nghề gì, thu nhập từ đâu, con em được đào tạo và có cơ hội việc làm như thế nào phải được đặt ra ngay trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án phát triển. Đây là trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý và các chủ đầu tư có liên quan.

Từ thực tế tại các địa bàn có dự án phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các địa phương khi triển khai dự án phải đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng.

Không thể chỉ quan tâm đến phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất mà thiếu phương án sinh kế lâu dài cho người dân. Đối với các hộ sản xuất, trang trại phải di dời, cần rà soát nhu cầu, hướng dẫn phương án bố trí địa điểm sản xuất phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về môi trường và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, Hội Nông dân và chính quyền địa phương tổ chức đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế; đặc biệt quan tâm đến lao động trung niên, lao động lớn tuổi, những người đã gắn bó nhiều năm với sản xuất nông nghiệp.

Cùng với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ, Thành phố cần tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn, thương mại, du lịch và các hoạt động dịch vụ phù hợp. Khi quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, các địa phương cần tính toán không gian phát triển thương mại, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân tại chỗ.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, phát triển đô thị phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Đối với phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và làng nghề, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm; rà soát quy hoạch, điều kiện phát triển các cơ sở giết mổ, chế biến tập trung, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Với các làng nghề truyền thống, cần quan tâm đồng bộ đến mặt bằng sản xuất, hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề, xử lý môi trường, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Sở Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương nghiên cứu phát triển các tuyến du lịch làng nghề, không gian giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm nghề truyền thống.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội có hệ thống làng nghề phong phú, nhiều nghề có lịch sử hàng trăm năm. Đây là lợi thế cần được khai thác hiệu quả hơn để phát triển kinh tế, tạo việc làm và gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô. Trong quy hoạch nông thôn, cần phân định rõ các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, khu vực phát triển làng nghề và những địa bàn chuyển tiếp sang đô thị; mỗi khu vực phải có mô hình phát triển phù hợp, không thể áp dụng một cách làm chung cho tất cả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với nông dân Thủ đô năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và mở rộng thị trường nông sản

Đề cập đến yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá nông dân Thủ đô đã quan tâm nhiều hơn đến tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ và phát triển sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu tư, khả năng tiếp cận công nghệ, thông tin thị trường và liên kết tiêu thụ chưa ổn định vẫn là những vấn đề cần được tháo gỡ.

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số thiết thực, phù hợp với quy mô sản xuất của nông dân và hợp tác xã. Các quy trình cần được đơn giản hóa, tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc, tránh phát sinh thêm thủ tục cho người dân.

Đối với tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát nhu cầu phát triển hệ thống sơ chế, chế biến, kho lạnh, bảo quản và logistics tại các vùng sản xuất tập trung; đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ.

Thành phố đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn tham gia cung ứng thực phẩm cho trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và các bếp ăn tập thể theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý, phát triển sản xuất phải gắn với thị trường ngay từ đầu, không để tình trạng được mùa nhưng khó tiêu thụ tiếp tục tái diễn. Với các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và những mô hình sáng tạo có tiềm năng xuất khẩu, cần nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu chuẩn sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối đối tác và duy trì thị trường sau các hội chợ, triển lãm.

Ông Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh vai trò của Hà Nội trong kết nối cung cầu, tổ chức các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, phân phối nông sản với các địa phương trong Vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc.

Về chính sách hỗ trợ nông dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Hội Nông dân Thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; nghiên cứu phương án bổ sung nguồn lực phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và quy định hiện hành. Việc hỗ trợ vốn cần ưu tiên các mô hình sản xuất hiệu quả, hợp tác xã, ngành nghề nông thôn, mô hình tạo việc làm và sinh kế bền vững.

Hội Nông dân Thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; chủ động tư vấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận chính sách, vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nghề và thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, trong giai đoạn tới, người nông dân Hà Nội không chỉ cần có kỹ năng sản xuất nông nghiệp mà còn phải từng bước nâng cao kiến thức về thị trường, công nghệ, quản trị và tổ chức kinh doanh. Đây là yêu cầu thực tế của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

Quang cảnh Hội nghị.

Giải quyết kiến nghị đến cùng, lấy kết quả thực tế làm thước đo hiệu quả đối thoại

Để các nội dung trao đổi tại Hội nghị được triển khai thực chất, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Văn phòng UBND Thành phố phối hợp với Hội Nông dân Thành phố tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tham mưu ban hành thông báo kết luận Hội nghị. Trong đó, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn xử lý và trách nhiệm báo cáo kết quả.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành phố, các sở, ngành phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không để kéo dài do thiếu phối hợp. Những nội dung cần điều chỉnh cơ chế, chính sách phải có phương án nghiên cứu, đề xuất cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện sau đối thoại, ông Vũ Đại Thắng nêu rõ, việc trả lời tại Hội nghị không đồng nghĩa với việc đã hoàn thành trách nhiệm. Kết quả đối thoại phải được thể hiện bằng việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị và tạo ra những chuyển biến cụ thể tại cơ sở.

Hội Nông dân Thành phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận; tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo giải quyết. Các địa phương cần tiếp tục duy trì đối thoại, lắng nghe ý kiến của nông dân, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Khẳng định nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ và kinh tế số; đồng thời phải quan tâm gìn giữ không gian sinh thái, cảnh quan nông thôn, các làng nghề truyền thống và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Thành phố cần tạo điều kiện để người nông dân tiếp tục làm giàu từ nông nghiệp tại những nơi có lợi thế; đồng thời có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, tham gia các ngành kinh tế mới khi quá trình đô thị hóa diễn ra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn Hội Nông dân các cấp, các hợp tác xã, doanh nghiệp và bà con nông dân tiếp tục đồng hành với Thành phố, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao trình độ, tích cực tham gia phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng Thủ đô.

Về phía chính quyền Thành phố, ông Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và tập trung giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.