Hà Nội đề xuất nâng mức xử phạt đổ rác sai quy định lên tới 30 triệu đồng

Thứ Năm, 11:54, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định, xả phế thải bừa bãi tại Hà Nội có thể sắp phải trả giá đắt hơn rất nhiều khi TP Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô năm 2026)

Theo dự thảo Nghị quyết, nhiều hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt cao gấp 1,5-2 lần quy định hiện hành của Chính phủ. Đáng chú ý, có hành vi bị đề xuất xử phạt tới 30 triệu đồng nếu tái diễn hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô 2026 cùng các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định, xả phế thải bừa bãi tại Hà Nội có thể sắp phải trả giá đắt hơn rất nhiều khi TP Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Trong nhóm vi phạm về giao thông đường bộ và trật tự đô thị, Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức phạt với nhiều lỗi vốn diễn ra phổ biến lâu nay.

Cụ thể, hành vi dừng, đỗ xe trái phép trên phần đường xe chạy; đỗ xe không sát mép đường, hè phố; đỗ xe trên dải phân cách hoặc nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ sẽ bị phạt từ 1,2-2 triệu đồng.

Đặc biệt, các trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh hàng ăn, bày bán hàng hóa hoặc sửa chữa phương tiện có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Không chỉ vậy, người có hành vi kéo theo bùn đất, cát, phế thải ra đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt từ 4-8 triệu đồng.

Một trong những nội dung gây chú ý nhất trong dự thảo là đề xuất xử phạt rất nặng với hành vi đổ rác, phế thải trái phép trên đường phố. Theo đó, mức phạt được đề xuất dao động từ 20-30 triệu đồng - thuộc nhóm cao nhất trong các hành vi vi phạm lần này.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc siết chặt kỷ cương đô thị, xử lý triệt để tình trạng đổ trộm phế thải, rác xây dựng gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm qua.

Ở nhóm vi phạm về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, mức phạt mới được đề xuất tăng từ 1,5-2 lần so với hiện hành. Các hành vi như tẩy xóa hồ sơ cư trú, mua bán hoặc cho thuê xác nhận thông tin cư trú, không đăng ký tạm trú đúng quy định… có thể bị phạt từ 3-6 triệu đồng.

Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định sẽ bị phạt từ 4,5-18 triệu đồng tùy mức độ. Đối với người nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu, mức phạt được đề xuất từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng - gấp đôi hiện nay.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện có thể bị xử phạt từ 15-30 triệu đồng.

Dự thảo cũng siết chặt xử lý với xe chở hàng vượt trọng tải cho phép. Mức xử phạt sẽ áp dụng theo hướng lũy tiến tùy tỷ lệ vi phạm. Trường hợp xe vượt tải trên 150% có thể bị phạt tới 24 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc tại khu vực cấm dừng, cấm đỗ cũng bị đề xuất phạt từ 2-4 triệu đồng. Theo dự thảo, mức xử phạt đối với tổ chức sẽ gấp đôi mức phạt áp dụng với cá nhân cho cùng một hành vi vi phạm. Nếu được HĐND TP Hà Nội thông qua, nghị quyết dự kiến sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2026

Dự thảo Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp chuyên đề tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Hà Nội tăng mức phạt phạt lấn chiếm vỉa hè đỗ xe sai quy định phạt đổ rác trái phép vi phạm giao thông Hà Nội xử phạt trật tự đô thị Luật Thủ đô 2026 phạt kinh doanh vỉa hè xe quá tải bị phạt nặng nghị quyết xử phạt
